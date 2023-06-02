Активисты вырвали заводскую трубу

В Тереньгульском районе Ульяновской области активисты вырвали трубу Тереньгульского молочного завода (ТМЗ), через которую завод сливает в прежде чистую реку Баромытку отходы. Вырванную трубу отвезли в полицию, а также направили туда заявление с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности руководство завода. Обращение они также направили в региональному министру природных ресурсов и экологии Гульнаре Рахматулиной, пообещав, что если она не отреагирует, то каждый четверг будут делать в ее кабинете влажную уборку жидкостью из этого слива. По словам активистов, они в течение трех лет неоднократно обращались в надзорные органы, но завод продолжает загрязнять некогда чистейшую реку. Руководство ТМЗ факт слива отходов отрицает. Минприроды указывает на то, что факт загрязнения подтверждался, но это не их сфера надзора, а Росприроднадзор уже наказывал гендиректора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В четверг вечером, 1 июня, в соцсетях активистами местной организации КПРФ Тереньгульского района был размещен видеоролик в котором они демонстрируют, как выкапывают и вырывают трактором трубу слива отходов, идущую от местного маслодельного завода.

«Вот доказательство того, что Тереньгульский маслодельный завод производит через эту трубу слив отходов в реку Баромытку», — говорит на видео секретарь тереньгульского райкома КПРФ Виктор Вишняков. Он отмечает, что три с лишним года активисты района бьются с маслодельным заводом «за то, чтобы он вывозил свои отходы куда положено», а не сливал их в реку, «терпение кончилось», и они решили просто изъять заводскую трубу. На видео видно, как активисты выкапывают трубу, затем цепляют ее трактором и вырывают из земли. Как пояснил Виктор Вишняков, они вызвали на место событий полицию, те взяли пробы жидкости из трубы, после чего труба «была сдана в отделение полиции в качестве вещественного доказательства». В полицию было направлено заявление с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности виновных в загрязнении реки. Соответствующие обращения были также направлены в региональное минприроды, в природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор.

Река Баромытка протекает в Тереньгульском районе и является притоком реки Тереньгульки, которая затем впадает в Усу, являющуюся притоком Волги. Длина Баромытки — 13 км. Отмечается, что она имеет признаки горной реки (очень холодную воду, стремительное течение и небольшие водопады), в ней водится редкая форель, которая занесена в Красную книгу Ульяновской области (численность вида — не более 150-200 особей).

ООО «Тереньгульский маслодельный завод» (ТМЗ) создано в 2008 году с численностью персонала 108 человек. 100% компании принадлежит известному в Ульяновске бизнесмену Сергею Лаковскому, владельцу известной в регионе базы отдыха «Русский берег», в прошлом, руководителю регионального ОГКУ «Агентство по туризму». Выручка завода в 2021 году составила 346 млн руб., чистая прибыль — 38 тыс. руб.

По словам господина Вишнякова, выше по течению от места слива отходов река действительно чистая, и рыбаки ходят именно туда, «ниже слива рыбы уже нет, чистую родниковую реку завод превратил в помойку». Он отмечает, что ради прибылей завода жители не хотят жертвовать своим здоровьем и здоровьем своих детей, которые любят купаться в речке. Секретарь райкома заявил, что если региональный министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматуллина не отреагирует на их обращение, то со следующей недели он начнут организовывать «чистые четверги» и «делать влажную уборку в ее кабинете водой из этой сливной трубы».

«Поначалу мы наивно верили руководству завода, что надо немного подождать, и они построят очистные, они соглашались с нами, что сливать отходы в реку — это плохо, но ничего так и не сделали. Понятно, вызвать специальную машину и вывозить отходы на утилизацию стоит 500 руб., и если этого не делать, по нашим подсчетам завод экономит около 100 тыс. руб. в месяц. Мы обращались и в природоохранную прокуратуру, и в минприроды, но в конечном итоге так ничего и не изменилось», — пояснил «Ъ-Волга» Виктор Вишняков, заметив, что как только активистов или проверяющих увидят в этом районе, завод сразу же начинает делать вид, что вывозит отходы на спецмашине.

Господин Вишняков также подчеркнул, что он и его единомышленники «всегда были за развитие этого завода, чтобы он брал больше молока у местных фермеров, но чтоб работал по закону», но завод, по его словам у фермеров брать не хочет, и возникает подозрение, что вместо «сливочного масла покупателям подсовывается фальсификат на основе пальмового масла» (в апреле этого года Россельхознадзор сообщал, что на ТМЗ по документам «из 27920 кг сырья произведено 82749 кг молочной продукции, то есть в производстве использовалось 54829 кг сырья неизвестного происхождения»).

«Если у маслозавода вырвали трубу, то мы подадим в суд», — сказал «Ъ-Волга» гендиректор ТМЗ Николай Дюльдин. Он подтвердил наличие трубы для слива отходов, «которая существует давно», но при этом заметил, что завод «не сливает через нее отходы, их вывозят на утилизацию», а «очистные будут строиться, когда объемы производства пойдут вверх».

В региональном минприроды «Ъ-Волга» ответили, что ТМЗ «является объектом федерального надзора, и проводить контрольно-надзорные мероприятия имеют право инспекторы Росприроднадзора», а не минприроды. В свою очередь, пояснили в министерстве, региональное минприроды «в июле 2021 года произвело отборы проб воды из реки Баромытки, результаты анализов показали превышения загрязняющих веществ», ведомство составило протокол об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ и направило его на рассмотрение в суд». «Но в ходе разбирательства не удалось доказать причастность трубы к предприятию, поскольку инспектор регионального эконадзора не имеет права зайти на федеральный объект. В связи с этим судом дело было прекращено», — пояснили в министерстве, добавив, что тогда же информация о загрязнении была передана в Росприроднадзор, нарушение подтвердилось и на гендиректора был наложен штраф 10 тыс. руб. Выяснить в Росприроднадзоре, какие предпринимались меры к ТМЗ, не удалось — заместитель руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Алексей Орлов (возглавляет ульяновское отделение) от комментариев по телефону отказался, на запрос «Ъ-Волга» не ответил.

В УМВД по региону «Ъ-Волга» сообщили, что «по факту слива неких вод начата проверка на предмет наличия административного или уголовного правонарушения».

В Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре (Тверь) на запрос «Ъ-Волга» ответили, что «принято решение о начале проверки» по фактам незаконного сброса отходов в реку Баромытка.

Сергей Титов, Ульяновск