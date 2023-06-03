Среднестатистический замечательный человек

90 лет назад по инициативе Максима Горького в СССР был возобновлен выпуск книжной серии «Жизнь замечательных людей», основанной в 1890 году. Кого авторы ЖЗЛ считали замечательными — в исследовании «Ъ».

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В исследование вошли книги, целиком посвященные отдельной личности (1962 выпуска, включая переиздания). Не учитывались сборники, включающие несколько героев (например, «Ротшильды: Их жизнь и капиталистическая деятельность» 1894 года выпуска), а также подсерии (например, «Жизнь замечательных людей. Малая серия», выпускающаяся с 1989 года и насчитывающая более 100 томов).

Герои разных эпох

Оригинальная серия ЖЗЛ была основана просветителем Флорентием Павленковым в 1890 году и издавалась вплоть до Первой мировой войны. По замыслу Павленкова, биографии должны были знакомить читателей с выдающимися деятелями прошлых эпох. Слово «замечательный» тогда понимали в исконном смысле — «стоящий замечания, внимания, примечательный». Основными героями в тот период были писатели, ученые и философы.

В 1933 году Максим Горький возродил выпуск серии. Понятие «замечательный» начало меняться, сближаясь со словами «выдающийся» и даже «великий». Постепенно серия стала принимать идеологический характер. Так, в 1933 году Горький запретил выпуск биографии Мольера, написанной Михаилом Булгаковым, за «немарксистский подход». При этом в том же году вышло жизнеописание французского революционного коммуниста Гракха Бабефа, а через год — биография одного из организаторов убийства императора Александра II Андрея Желябова.

Самыми выпускаемыми по-прежнему были биографии писателей, но на второе место теперь вышли революционеры и реформаторы. В топ-5 попали также ученые и военные.

В 1960–1970-е годы регулярно выходили книги, посвященные героям Латинской Америки: биографии Че Гевары, Боливара, Панчо Вильи. Большинство героев были идейно выдержанны и морально безупречны, а о сложностях в их судьбе говорилось крайне мало. Больше всего переизданий в советский период были удостоены биографии летчика-испытателя Валерия Чкалова, писателя Николая Островского и ученого Михаила Ломоносова.

С началом социокультурных изменений и после распада СССР место героев советского прошлого заняли диссиденты, писатели-эмигранты, белогвардейцы, цари и чиновники дореволюционной России, а также звезды массовой культуры и спортсмены. Особое внимание уделялось различным правителям: от императоров Византии до президентов США.

Общественный резонанс вызвала биография Иисуса Христа, написанная митрополитом Иларионом в 2019 году. Издание обосновывалось так: «Он был Богом, что не мешало ему быть человеком — интересным и ярким».

Самые замечательные

Больше всего биографий было посвящено литературным деятелям, правителям и ученым.

Самого большого количества переизданий был удостоен Александр Пушкин — первое жизнеописание поэта вышло в 1891 году, последнее — в 2017-м. Более того, отдельные тома были посвящены и окружению поэта: его жене Наталье Гончаровой, музе Анне Керн и даже няне Арине Родионовне.

Какие места и времена рождали героев

Всего в ЖЗЛ представлены уроженцы 72 стран. Чаще всего герои книг — выходцы из России (Российской империи, СССР и РФ). На втором месте — французы, на третьем — британцы. Далее идут немцы и итальянцы. Интересно, что единственной крупной развитой страной, не представленной в серии, является Япония.

Внутри России больше всего замечательных людей дали Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Смоленская области.

Если количество переизданий жизнеописаний принять за уровень масштаба личности, то получается такой рейтинг по веку рождения:

лицо ХV века — Микеланджело Буонарроти (пять книг в серии);

(пять книг в серии); ХVI века — Иван Грозный (шесть книг);

(шесть книг); ХVII века — Петр I (10 книг);

(10 книг); ХVIII века — Александр Пушкин (27 книг);

(27 книг); ХIX века — Николай Гоголь (15 книг);

(15 книг); ХХ века — Владимир Высоцкий (10 книг).

Подавляющее число замечательных людей родилось в XIX веке. Чуть менее плодотворными оказались XVIII и ХХ века. Из тех, кто родился в ХХI веке, в серию ЖЗЛ пока никто не попал.

Собирательный образ замечательного человека

По подсчетам «Ъ», за 130 лет существования ЖЗЛ героями книг, посвященных отдельной личности, стали 1063 человека. Собирательный мужской образ выглядит так: 60-летний писатель ХIХ века из Москвы по имени Александр Иванович Ульянов.

Фамилия Ульянов встречалась в серии пять раз. Помимо вождя революции Владимира Ленина, биографы посвятили книги почти всей его семье — двум братьям, сестре и отцу.

Из 1063 героев книг женщин — только 65. До революции было написано лишь четыре женские биографии: о сподвижнице императрицы Екатерины II Екатерине Дашковой, математике Софье Ковалевской и писательницах Жорж Санд и Мэри Энн Эванc. В советское время серия ЖЗЛ посвятила книги 12 женщинам, в том числе участнице стахановского движения Прасковье Ангелиной, супруге Ленина Надежде Крупской и поэтессе Лесе Украинке.

Внимание к слабому полу возросло в постсоветский период. Среди 49 книг есть жизнеописание Клеопатры, княгини Ольги, матери нынешнего президента Азербайджана Зарифы Алиевой и Ванги.

Собирательный женский образ отличается от мужского — это 58-летняя императрица ХVIII века из Москвы по имени Мария Федоровна Гончарова. Серия ЖЗЛ располагает двумя биографиями женщин по фамилии Гончарова — это супруга Александра Сергеевича Пушкина Наталья Николаевна и художница-авангардист Наталья Сергеевна.

Андрей Егупец