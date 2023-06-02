Свердловского депутата приговорили к двум годам колонии за драку с битой

Городской суд Алапаевска (Свердловская область) признал депутата Алапаевской думы Илью Чижа виновным п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Депутат в суд на приговор не явился и объявлен в розыск.

По версии следствия, господин Чиж нанес телесные повреждения двум молодым мужчинам. Инцидент произошел 20 апреля прошлого года. Группа из девяти человек находилась возле дома на улице Флегонта Кабакова. Один из молодых людей сымитировал, что на его ногу наехала машина Ильи Чижа, после чего Чиж вышел из автомобиля с битой в руках и не менее двух раз ударил парня по голове и туловищу. Затем двоюродный брат потерпевшего окрикнул Чижа, и тот нанес ему неустановленным предметом один удар по голове. Молодой человек встал и попытался убежать от нападавшего, но Чиж нашел его у дома на улице Чапаева и нанес еще не менее трех ударов по голове.

У молодого человека диагностировали перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом скуловой кости, ушибленные раны волосистой части головы. Получил ли травмы парень, который сымитировал наезд, не сообщается.

Илья Чиж признал вину в полном объеме, гособвинение запрашивало ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

После инцидента в апреле депутат написал на своей странице в сети «ВКонтакте», что драку спровоцировали сами молодые люди. «Он не был один, их была толпа и они открыли мою машину, сломали зеркало ногой. Далее он был не один, в начале их была толпа, в последствие я нашел их двоих. Искал я их для того, чтобы доставить в отдел полиции за сломанное зеркало и проникновение в автомобиль. Двое из них, кого я нашел, напали на меня один с удара доской сломал мне левую руку, в руках у второго были бутылки стеклянные, одну из них он разбил мне об голову, а розочкой порезал пальцы, и размахивал перед лицом нападая»,— написал господин Чиж.

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