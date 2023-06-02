В Алтайском крае работники отделения «Почты России» пожаловались на сокращение зарплаты

Сотрудники отделения «Почты России» Красногорского почтамта Алтайского края обратились к депутату заксобрания Дмитрию Рождественскому с просьбой о помощи. Как указывают в коллективном обращении авторы письма, в июне руководством организации планируется масштабная оптимизация – сотрудникам сокращают рабочее время и зарплату на 30%. «При этом объем работ остается прежним», - говорится в обращении, на которое ссылается КПРФ Алтайского края.

Отмечается, что «по новым условиям, которые вступают в силу 30 июня, никто работать не будет, и почтовое отделение в районе может совсем прекратить работу – останется один директор и его заместитель».

По словам обратившихся, руководство объясняет изменения условий труда сокращением подписки на печатные издания. Оклад почтальонов, указывают в КПРФ региона, составляет 15,6 тыс. руб. Подобная ситуация складывается и в других районах - Топчихинском, Краснощековском, Мамонтовском, Немецком национальном, Тальменском районах, в городе Новоалтайске.

«Ъ-Сибирь» обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России».

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Лолита Белова