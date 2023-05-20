Губернатор начал поиск директора ярославского «Шинника»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев начал поиск генерального директора футбольного клуба «Шинник» в социальных сетях. Посты главы региона опубликованы в его телеграм-канале и на странице в VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион "Шинник" в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Стадион "Шинник" в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев сообщает, что в июне завершаются полномочия действующего директора футбольного клуба «Шинник» Сергея Кулакова. Сейчас команда находится на 10 месте в Первой лиге, но недавно главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ушел в отставку, заключив контракт с воронежским «Факелом», выступающим в премьер-лиге российского футбола.

Михаил Евраев вечером 19 мая объявил открытый конкурс на должность директора «Шинника». Резюме от потенциальных руководителей готовы принимать по электронной почте.

«Недавно свой пост покинул главный тренер футбольного клуба Вадим Евсеев. Команде сейчас важна настройка и яркий лидер, который поведет клуб к новым победам. Конечно же, нынешний руководитель клуба также сможет принять участие в отборе. Но дадим и другим кандидатам возможность себя проявить»,— заявил Михаил Евраев.

Предложения претендентов на пост гендиректора ярославского клуба принимаются до 5 июня 2023 года.

Андрей Иванов