Летняя тематика

Долгожданное лето наконец наступило, а значит, пора вспомнить показы с недель мод и выбрать наиболее важные тренды этого сезона. Мода циклична, поэтому в 2023-м вернулись многие тренды — двойной деним или пижамный кутюр. Однако есть и новички, перекочевавшие из женского стиля, например вестерн-эстетика. Итак, пришло время разобраться, в чем же провести грядущее лето.

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Широкие джинсы и брюки

Скинни-джинсы и узкие брюки сдают свои позиции уже пару лет: на подиумах их можно встретить все реже, на улицах — тоже. Все больше дизайнеров и модников отдают предпочтение брюкам и джинсам свободного кроя. Это и неудивительно, учитывая, каким повальным стал тренд на оверсайз. В этом сезоне лучше забыть про узкий крой и сочетать большие футболки с широкими джинсами, брюками и карго.

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Двойной деним

Тренд, который периодически возвращается на подиумы — так называемый двойной деним. Раньше было принято если и надевать верх и низ из денима, то хотя бы разных оттенков — с голубыми джинсами носить темную джинсовку и наоборот. Тренд на двойной деним, наоборот, подчеркивает ансамбли одного и того же оттенка.

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Пижамы

Еще один тренд, который вернулся на подиумы спустя несколько лет. Последний раз пижамы завоевали любовь модников по всему миру около 2015 года. Сейчас кутюрный расслабленный снова дает о себе знать. Некоторые марки решили полностью одеть своих моделей в пижамы, например Bianca Saunders или Emporio Armani. Другие — среди них Comme des Garcons — использовали лишь элементы домашнего стиля (брюки) в своих образах.

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Полоска

Полоска — уже ставший обязательным летний тренд. И не важно, к чему именно она отсылает — это может быть дань преппи-стилю американских студентов, наследие классических регбиек или морская тематика. Вертикальная или горизонтальная полоска на одежде всегда будет в тренде в теплое время года.

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Шорты

Шортами летом никого не удивишь, однако в этом тренде стоит сделать упор на длину. Дизайнеры рекомендуют в этом сезоне выбрать наиболее короткую модель. В городе, возможно, в таких шортах может быть некомфортно, однако для пляжного сезона варианта лучше не подобрать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ami, Prada, Thom Browne

Фото: East News Ami, Prada, Thom Browne

Фото: East News

Ковбойская эстетика

Вестерн-эстетика, или стиль ковбоев, уже несколько сезонов уверенно чувствует себя в женской моде — вспомнить хотя бы повальный тренд на ковбойские сапоги. Теперь он перекочевал и на мужские подиумы. Благо выбрать есть из чего: помимо тех же ковбойских сапог можно обратиться к джинсам, ляпам и рубашкам с деталями американы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Casablanca, Greg Lauren, Dries Van Noten

Фото: East News Casablanca, Greg Lauren, Dries Van Noten

Фото: East News

Илья Петрук