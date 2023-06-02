Летняя тематика

Долгожданное лето наконец наступило, а значит, пора вспомнить показы с недель мод и выбрать наиболее важные тренды этого сезона. Мода циклична, поэтому в 2023-м вернулись многие тренды — двойной деним или пижамный кутюр. Однако есть и новички, перекочевавшие из женского стиля, например вестерн-эстетика. Итак, пришло время разобраться, в чем же провести грядущее лето.
Широкие джинсы и брюки
Скинни-джинсы и узкие брюки сдают свои позиции уже пару лет: на подиумах их можно встретить все реже, на улицах — тоже. Все больше дизайнеров и модников отдают предпочтение брюкам и джинсам свободного кроя. Это и неудивительно, учитывая, каким повальным стал тренд на оверсайз. В этом сезоне лучше забыть про узкий крой и сочетать большие футболки с широкими джинсами, брюками и карго.
Двойной деним
Тренд, который периодически возвращается на подиумы — так называемый двойной деним. Раньше было принято если и надевать верх и низ из денима, то хотя бы разных оттенков — с голубыми джинсами носить темную джинсовку и наоборот. Тренд на двойной деним, наоборот, подчеркивает ансамбли одного и того же оттенка.
Пижамы
Еще один тренд, который вернулся на подиумы спустя несколько лет. Последний раз пижамы завоевали любовь модников по всему миру около 2015 года. Сейчас кутюрный расслабленный снова дает о себе знать. Некоторые марки решили полностью одеть своих моделей в пижамы, например Bianca Saunders или Emporio Armani. Другие — среди них Comme des Garcons — использовали лишь элементы домашнего стиля (брюки) в своих образах.
Полоска
Полоска — уже ставший обязательным летний тренд. И не важно, к чему именно она отсылает — это может быть дань преппи-стилю американских студентов, наследие классических регбиек или морская тематика. Вертикальная или горизонтальная полоска на одежде всегда будет в тренде в теплое время года.
Шорты
Шортами летом никого не удивишь, однако в этом тренде стоит сделать упор на длину. Дизайнеры рекомендуют в этом сезоне выбрать наиболее короткую модель. В городе, возможно, в таких шортах может быть некомфортно, однако для пляжного сезона варианта лучше не подобрать.
Ami, Prada, Thom Browne
Фото: East News
Ковбойская эстетика
Вестерн-эстетика, или стиль ковбоев, уже несколько сезонов уверенно чувствует себя в женской моде — вспомнить хотя бы повальный тренд на ковбойские сапоги. Теперь он перекочевал и на мужские подиумы. Благо выбрать есть из чего: помимо тех же ковбойских сапог можно обратиться к джинсам, ляпам и рубашкам с деталями американы.
Casablanca, Greg Lauren, Dries Van Noten
Фото: East News