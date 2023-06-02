Умер актер Валерий Громовиков, сыгравший в эпизодах «Счастливы вместе» и «Ранеток»

Актер Валерий Громовиков умер умер 30 мая, об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Хабаровского театра юного зрителя (ТЮЗ), где он служил больше 20 лет. Причина смерти не уточняется. Ему было 77 лет.

Валерий Громовиков служил в Хабаровском ТЮЗе с 1981 по 2003 год. В 2001-м он получил звание заслуженного артиста России. За время карьеры снялся в эпизодических ролях более чем в 80 фильмах и сериалах. Среди них — «Не родись красивой», «Счастливы вместе», «След», «Солдаты», «Ранетки», «Глухарь», «Интерны» и многие другие.

Олеся Павленко