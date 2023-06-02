Липецкая сеть АЗС ЛТК вышла на прибыль в 2022 году

Юрлицо липецкой сети АЗС «Любимая топливная компания» (ЛТК) ООО «Трейдпроект» получило в 2022 году чистую прибыль в 87,9 млн руб., сообщается в его бухгалтерской отчетности, опубликованной в базе «СПАРК-Интерфакс». 2021 год компания завершила с убытками в 45,1 млн руб. Выручка юрлица утроилась и составила 3,04 млрд руб. (1,02 млрд руб. годом ранее).

Себестоимость продаж «Трейдпроекта» увеличилась с 939,9 млн руб. до 2,44 млрд руб. Валовая прибыль выросла с 79,9 до 597,8 млн руб. Коммерческие расходы увеличились с 114,9 до 380,5 млн руб.

Под брендом «Любимая топливная компания» в Липецкой области с июня 2022 года начали работать бывшие заправки обанкротившейся Липецкой топливной компании (логотипом тоже было ЛТК, юрлицо — ООО «Предприятие "Управляющая компания"»).

Адреса заправок ЛТК, напомним, совпадают с адресами лотов, которые в июле 2021 года выкупила у разорившейся сети структура крупного продавца нефтепродуктов «Инвестнефтетрейда» ООО «Трейдпроект». Эта компания всего покупала 16 АЗС, планы обошлись покупателю в 286,5 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Трейдпроект» зарегистрировано в Москве в августе 2019 года для оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом «и подобными продуктами». Уставный капитал — 1 млн руб. Гендиректором выступает Олег Рябов. 99,999% долей в ООО принадлежит АО «ГК "Маркет"» (бенефициары не раскрываются), 0,001% — Павлу Бабину. Господин Бабин также является гендиректором «Инвестнефтетрейда», где 100% долей принадлежат Сергею Невскому.

Подробнее о банкротстве Липецкой топливной компании — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте