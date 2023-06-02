Минпромторг обсуждает ограничение параллельного импорта в Россию вычислительной техники

Минпроторг и российские производители вычислительной техники обсуждают возможность ограничения импорта продукции более чем 20 зарубежных компаний по программам параллельного импорта. Меры могут затронуть в том числе продукцию Acer, IBM, Dell и др. Производители при этом считают, что в России нужно ввести полный запрет на импорт оборудования, аналоги которого производят в стране. Об этом сообщили источники «Ъ».

По словам источников «Ъ» на рынке электроники, консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ) предложил исключить из перечня оборудования для параллельного импорта продукцию HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики предлагают более длинный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил «Ъ» обсуждение инициативы: министерство «ждет более конкретно сформулированных предложений». Еще один источник «Ъ» на рынке заявил, что «нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен».

Российские IT-компании ранее не раз говорили о проблемах с получением техники после ввода российских войск на Украину и прекращения поставок западной техники в страну. На этом фоне в прошлом году в России легализовали параллельный импорт электроники.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запретный сервер сладок».