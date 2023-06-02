Депутат парламента Алтая приговорен к 8,5 года за изнасилование 14-летней

Суд признал виновным 48-летнего депутата Госсобрания Алтая (Эл Курултая) в изнасиловании несовершеннолетней (пункт «а» ч. 3 ст. 131 УК) и развратных действиях над ребенком младше 16 лет без применения насилия (ч. 1 ст. 135 УК). Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2019 году в городе Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. О преступлении девушка рассказала только в 2021 году. «В ходе предварительного следствия мужчина от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет и ограничением свободы на два года»,— сообщили в СК.

Имя мужчины в материалах Следственного комитета не уточняется. Однако местному информационному агентству «Банкфакс» уточнили в Центральном районном суде Барнаула, что приговор по уголовному делу был вынесен члену комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Александру Коршаку. Депутат был избран в 2019 году от КПРФ по одномандатному округу в Майминском районе, в ноябре того же года вышел из фракции коммунистов и перешел к независимым депутатам.

Милена Костерева