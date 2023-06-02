К 8,5 годам колонии приговорили алтайского депутата, обвиненного в насилии над 14-летней племянницей

Суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима депутата госсобрания Республики Алтай, признав его виновным по ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 135 УК РФ (развратные действия). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю, отметив, что парламентария лишили права занимать определенные должности сроком на 45 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о 49-летнем депутате Александре Коршуке, который входит в комитеты по аграрной политике и законодательству, правопорядку и местному самоуправлению.

Как установило следствие и суд, в конце 2019 года в Барнауле парламентарий совершил насилие в отношении 14-летней племянницы своей супруги. Лишь спустя два года девочка решилась рассказать о случившемся. Кроме того, говорится в деле, депутат совершал в отношении девочки развратные действия.

Как рассказали в управлении СКР, в ходе предварительного следствия депутат от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

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Илья Николаев