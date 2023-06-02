Суд назначил 16 и 14 лет колонии заказчику и исполнителю убийства красноярского журналиста

Красноярский краевой суд сегодня вынес приговор по делу об убийстве в 2017 году главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Бывшему красноярскому депутату Ису Хашиева, которого следствие считает заказчиком убийства, назначили 16 лет лишения свободы, исполнителю Виктору Шестакову — 14 лет заключения. Срок оба будут отбывать в колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре. Приговор был основан на вердикте присяжных, которые единогласно признали подсудимых виновными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Красноярского краевого суда Фото: Пресс-служба Красноярского краевого суда

Дмитрия Попкова застрелили 24 мая 2017 года в собственной бане на территории усадьбы в городе Минусинске (юг Красноярского края). Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, заказчиком преступления стал бывший красноярский депутат Иса Хашиев, с которым у господина Попкова был конфликт на выборах главы района. Исполнил «заказ» Виктор Шестаков: он, указывается в деле, шесть раз выстрелил в редактора, когда тот отдыхал в бане.

Летом прошлого года суд приговорил к 16 годам 10 месяцам колонии организатора убийства Николая Горюнова, заключившего сделку со следствием.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев