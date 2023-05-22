Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве главного редактора минусинской газеты

Коллегия присяжных в Красноярском краевом суде вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве главного редактора минусинской общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Убийство было совершено в 2017 году.

Фигурантами уголовного дела являются 43-летний организатор преступления (бывший депутат Минусинского районного совета депутатов), а также 23-летний исполнитель убийства. Преступление он совершил в 17-летнем возрасте, сообщает прокуратура Красноярского края.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2020 году по делу был задержан бывший депутат Минусинского райсовета и бизнесмен Иса Хашиев, которого следствие считает вероятным заказчиком убийства главреда. Он был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Ингушетию. В тоже же году были задержаны Николай Горюнов и его знакомый Виктор Шестаков, предполагаемые соучастники убийства.

Как считает следствие, мотивом для убийства журналиста стали неприязненные отношения между Исой Хашиевым и Дмитрием Попковым, связанные с их противостоянием на выборах главы Минусинского района в 2016 году.

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Оксана Павлова