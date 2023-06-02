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Коммерсантъ FM
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Прокуратура Приморья в судебном порядке оспаривает приватизацию пяти детских лагерей отдыха

Прокуратура Приморского края направила иски в суд о возвращении в муниципальную собственность пяти бывших детских оздоровительных лагерей, расположенных в пригороде Владивостока. По версии надзорного ведомства, лагеря были незаконно приватизированы.

В приморской прокуратуре заявили, что были вскрыты «факты незаконного перехода в частную собственность нескольких бывших пионерлагерей». Речь идет о лагерях: «Изумруд» (расположен на земельном участке площадью более 2,7 га, принадлежал заводу «Изумруд»), «Юный приморец» (более 3,4 га, «Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота»), «Лесная поляна» (более 7,8 га, производственное объединение «Строитель»), «Прометей» (более 6 га, «Дальэнерго») и «Нептун» (около 11,5 га, «Дальморепродукт»).

Как считают в прокуратуре, в результате акционирования и приватизации пяти госпредприятий вновь созданные организации последовательно заключали ничтожные сделки, позволившие неправомерно передать в частную собственность детские лагеря отдыха. «Выявленные нарушения послужили основанием для предъявления прокурором Приморского края пяти исковых заявлений к нынешним собственникам земельных участков и объектов недвижимости о признании права муниципальной собственности в отношении них и истребовании из незаконного владения в пользу Владивостокского городского округа»,— информирует надзорное ведомство. По данным приморских СМИ, на территории некоторых бывших лагерей, в частности, «Прометей» планируется строительство жилья.

Алексей Чернышев, Владивосток

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