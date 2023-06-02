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Коммерсантъ FM
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Покупатели вцепились в полуприцепы

Спрос растет на фоне снижения дефицита тягачей

Отечественные производители полуприцепов за январь—апрель увеличили продажи почти на четверть, до 6 тыс. штук, за счет отложенного спроса. Динамика схожая почти по всем видам полуприцепов и связана с постепенным сокращением дефицита тягачей на рынке. Активнее всего растет спрос на рефрижераторы, однако заводы за ним не поспевают из-за дефицита импортных холодильных установок.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Продажи отечественных полуприцепов в январе—апреле выросли на 24%, почти до 6 тыс. штук, следует из данных «Росспецмаша» (собирает данные 70% производителей). В апреле продано 1,6 тыс. единиц техники, что на 56,3% выше, чем годом ранее. Выпуск вырос на 18,1%, до 6,3 тыс. штук в первом квартале, в апреле — на 56,3%, до 1,6 тыс. штук.

Продажи российской техники показывают положительную динамику во всех сегментах рынка, кроме нетентованных полуприцепов (падение на 2,5%). Реализация тентованных полуприцепов в январе—апреле увеличилась на 17,9%, самосвальных — на 24,3%, контейнеровозов — на 40,3%, цистерн — на 50,7%, тралов — на 101,4%, зерновозов — на 105,3%. Активнее всего растет спрос в сегменте рефрижераторов — на 141%.

На рынке реализуется отложенный спрос, сформированный в 2022 году из-за дефицита тягачей, говорит гендиректор производителя «Тонар» Денис Кривцов. Спрос наиболее активен в магистральных сегментах — шторные, контейнеровозы, рефрижераторы,— тогда как на самосвальную технику он стабильно высокий. Падение интереса наблюдается только по технике для лесной отрасли (сортиментовозы), говорит господин Кривцов, но ситуация стабильна с середины прошлого года и связана с падением экспорта ЛПК. Нехватка рефрижераторов вызвана поиском альтернатив для холодильных установок, которые импортировались.

Гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев отмечает, что РФ была для Европы крупнейшим рынком по продаже полуприцепов-рефрижераторов и занимала 15% в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). «Сейчас мы находимся в ситуации дефицита, потому что из России ушли мировые лидеры, а среди доступных альтернативных вариантов нет готового решения для российского рынка»,— говорит он. У Китая и Турции есть свои наработки по холодильным установкам, но полностью обеспечить потребность рынка РФ они пока не могут, в России же производства рефрижераторов нет. «Можно закупать европейскую технику по параллельному импорту, но цена на нее доходит до 10 млн руб.»,— заключает он, добавляя, что решение — в развитии отечественного производства.

В «Росспецмаше» отмечают, что общий рынок новых изотермических полуприцепов в 2022 году составил почти 2,7 тыс. единиц, а потребность в новой технике оценивается в 4–5 тыс. штук в год. «Российские производители в случае наличия платежеспособного спроса планируют в 2023 году произвести не менее 3,1 тыс. такой техники»,— добавляют там.

По данным дистрибутора Carrier «СИВ Трансхолод», самое глубокое падение среди изотермической техники наблюдается в сегменте полуприцепов-рефрижераторов — на 55%. Это вызвано нехваткой как полуприцепов, так и холодильных установок. Ситуация с седельными тягачами сейчас улучшилась на фоне быстрого роста поставок из Китая. Сейчас расценки на рефрижераторные перевозки уверенно растут, что связано не только с наступлением летнего сезона, но и с недостатком рефрижераторов, поясняют в «СИВ Трансхолоде».

Сейчас у «Тонара» законтрактовано производство по рефрижераторам. «Ждем поступления оборудования»,— рассказывает Денис Кривцов. «Пока холодильные установки поставляются из Китая, плюс параллельный импорт. Но наш партнер занимается их локализацией, и со следующего года будем тестировать. Мы учитываем замечания клиентов и сейчас представили модель, которая по весу и габаритам ничем не хуже немецкой техники»,— говорит он. Рынок полуприцепов по итогам года, вероятно, останется стабилен, полагает господин Кривцов, но доля российских игроков на нем вырастет. «Например, в прошлом году мы выпустили 5,3 тыс. полуприцепов, а сейчас уже приблизились к 4 тыс. штук и планируем выйти на 9 тыс. штук по году»,— отмечает он.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов говорит, что «цена длинного изотермического полуприцепа 16,7–17 м турецкого производства с американскими рефустановками выше на 20% аналога российского производства с китайскими установками». Стоимость такого полуприцепа на 60% выше, чем в 2021 году. Основная проблема, отмечает господин Миронов, сейчас с комплектующими: привычные поставщики ушли, а переход на китайских, иранских и других делает полную стоимость владения полуприцепов менее прогнозируемой.

Ольга Никитина

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