«Надежда» становится реальностью

«Метрострой Северной столицы» планирует ввести в строй десятиметровый тоннелепроходческий щит «Надежда» 12 июня и приступить к прокладке тоннелей метро от «Беговой» до «Каменки». В ближайшее время город заключит с компанией допсоглашение на строительство участка с его вводом в 2027 году. Эксперты предполагают, что более реальным сроком является 2028 год, отмечая критическое отставание Санкт-Петербурга по срокам ввода новых станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТМПК S-782 «Надежда» приобретен АО «Метрострой» в 2012 году у компании Herrenknecht AG

Фото: телеграмм-канал «Метрострой Северной Столицы» ТМПК S-782 «Надежда» приобретен АО «Метрострой» в 2012 году у компании Herrenknecht AG

Фото: телеграмм-канал «Метрострой Северной Столицы»

Пуск тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Надежда» намечен на 12 июня. Как сообщил «Ъ-СПб» источник в транспортной отрасли, это предварительная дата, возможны изменения, но ввод щита в строй произойдет «точно не раньше 12 июня». С пуском «Надежды» начнется сооружение тоннелей на участке Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Беговая» до станций «Богатырская» (проектные названия «Туристская» и «Яхтенная») и «Каменка» («Зоопарк» и «Планерная»). Прокладка первых десяти колец будет идти в рамках заключенного осенью прошлого года допсоглашения на первый, подготовительный этап строительства нового участка «зеленой» ветки метро (см. «Ъ-СПб» от 02.11.2022). Для продолжения работ городу понадобится заключить с АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) еще одно допсоглашение.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), дополнительное соглашение на строительство Невско-Василеостровской линии метрополитена находится в процессе согласования и будет подписано в ближайшее время. Государственный контракт на строительство Невско-Василеостровской линии метрополитена заключен с АО «Метрострой Северной столицы» 29 октября 2021 года, работы по строительству участка линии метрополитена от станции «Беговая» до станции «Каменка» ведутся в плановом режиме, на данный момент производится монтаж в стартовом котловане режущего элемента ТПМК «Надежда», уточнили в КРТИ.

ТМПК S-782 «Надежда» приобретен АО «Метрострой» в 2012 году у компании Herrenknecht AG и использовался для строительства Невско-Василеостровской линии до «Беговой», а также перегонов между станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на Фрунзенско-Приморской линии. Затем комплекс использовался для строительства Большой кольцевой линии московского метрополитена на участке от «Можайской» до «Давыдково», а весной был возвращен в Петербург. В октябре прошлого года МССС после нескольких неудачных попыток найти подрядчика для санации щита заключил договор на поставку запчастей и шеф-ремонт «Надежды» с московским АО «ВО "Машиноимпорт"». Комплекс диаметром 10,56 м позволяет строить двухпутные перегоны, что сокращает время строительства и затраты на сооружение.

Протяженность участка от «Беговой» до «Каменки» — 4,6 км. Общий объем бюджетных расходов на строительство участка — 87,6 млрд рублей, однако сумма может быть скорректирована: проектно-сметная документация в настоящее время рассматривается в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что более вероятен ввод нового участка в конце 2027 года — по самым оптимистичным прогнозам. «Реально это, скорее всего, будет 2028 год, с учетом текущей ситуации»,— сказал эксперт. По его словам, Санкт-Петербург сейчас критически отстает по сроку ввода новых станций метрополитена, и, хотя положение с развитием улично-дорожной сети выглядит не так плохо, как с метрополитеном, критической проблемой являются районы с активной застройкой. «Ситуация сейчас просто критическая развивается, потому что фактически мы имеем многокилометровые пробки и чрезвычайно перегруженный общественный транспорт. В то время как даже Москва, имея существенно более сложные стартовые условия с точки зрения загрузки улично-дорожной сети, существенным образом разгрузила ее за счет запуска линий метро»,— отмечает господин Бурмистров. По его мнению, если не активизировать сооружение метро, то это станет серьезным тормозом для развития города и строительства новых объектов, потому что уже сейчас ряд новых районов совершенно неадекватен с точки зрения транспортной доступности.

Вячеслав Калашников