ВСУ заявили о договоренности с союзниками не атаковать «Искандеры» на территории РФ западным оружием

Спикер воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Киев пообещал союзникам не наносить удары по ракетным комплексам «Искандер», которые находятся на территории России. По его словам, эта договоренность не касается территорий, контролируемых российской армией.

«Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия — мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют»,— сказал господин Игнат (цитата по «Страна.ua»).

«Искандер» — семейство ракетных комплексов. Первый «Искандер» был представлен в августе 1999 года. Ракетный комплекс предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также объектов, прикрываемых ими.

Ранее сегодня, 1 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя удары ВСУ по территории РФ, заявил, что Украина имеет право на свою защиту. Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в соответствии с международным правом удары вооруженных сил Украины по территории России являются законными. Аналогичное мнение выразил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

В последние недели усилились обстрелы Белгородской области со стороны Украины. Несколько человек пострадали. Также 30 мая на Москву и Подмосковье совершили атаку с использованием беспилотников. Россия обвинила в ее организации Украину. В Киеве говорили, что непричастны к этому.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов