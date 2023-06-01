Разработчики софта подписали хартию об ограничении роста цен на ПО

На ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» разработчики российского программного обеспечения подписали хартию о добровольном ограничении роста цен на свою продукцию. В числе компаний, подписавших документ, «Базальт СПО», «МойОфис», «Лаборатория Касперского» и другие.

Согласно хартии, компании не могут повышать стоимость своей продукции более чем на 15% за год, а в случае вывода на рынок нового, более функционального ПО того же класса компании обязаны сохранять и поддерживать прежний продукт, ограничив предельное годовое повышение цены на него максимальным ценовым порогом, а также публиковать на своем сайте в свободном доступе актуальную информацию о ценах на программные продукты.

«Переход на отечественный софт должен снижать, а не увеличивать расходы заказчиков, поэтому необходимо не допустить роста цен на программные продукты»,— отмечает Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО».

Хартия была подписана после того, как выяснилось, что некоторые российские разработчики из-за отсутствия конкуренции с западными программами подняли стоимость своего ПО на 30–50%. Тогда в Минцифры заявили, что примут «меры для решения этого вопроса».

О планах ограничить рост цен на отечественное ПО «Ъ» подробно писал в материале «Над программистами возводят потолок».

Тимофей Корнев, Никита Королев, Нижний Новгород