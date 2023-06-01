MINI Countryman получил «внедорожную» версию Uncharted Edition

Компания MINI представила новую модификацию кроссовера Countryman — «внедорожную» версию Uncharted Edition.

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Автомобиль получил двухцветную окраску кузова с контрастными оранжевыми акцентами и черными колесными дисками с внедорожными покрышками General Tire. На кузове и в салоне, выполненном в черном цвете, размещены логотипы версии Uncharted.

Технически Uncharted Edition не отличается от базового MINI Cooper S Countryman ALL4. Кроссовер оснащен 178-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, ранее MINI анонсировала Countryman Electric — кроссовер нового поколения, который получит электрическую силовую установку.

Максим Вершинин

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