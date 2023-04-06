MINI анонсировал электрокроссовер Countryman

Компания MINI анонсировала Countryman Electric — кроссовер нового поколения, который получит электрическую силовую установку.

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Автомобиль, представленный пока только в виде закамуфлированного предсерийного образца, станет длиннее, выше и шире предшественника и будет самым крупным MINI в истории бренда. Заявлено, что новинка станет лаконичнее по дизайну и декору, а в конструкции широко станут использоваться вторичные материалы — для отделки салона применят переработанный пластик, а колесные диски сделают из переработанного алюминия.

В основу кроссовера ляжет платформа UKL, которая позволит применять как двигатели внутреннего сгорания, так и электромоторы. Электрические Countryman Electric технически будут унифицированы с BMW iX1 — переднеприводный переднемоторный Countryman E получит 191-сильный мотор, а полноприводные двухмоторные Countryman SE All4 оснастят 313-сильной силовой установкой и батареей на 64,7 кВтч с запасом хода до 450 км.

Выпуск нового MINI Countryman Electric наладят в Германии. Премьера кроссовера состоится до конца 2023 года.

Максим Вершинин

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