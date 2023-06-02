Единственный день голосования

Президиум верховного совета (ВС) Республики Хакасия посчитал целесообразным провести очередные выборы депутатов своего нового созыва и главы региона в один день — 10 сентября. Проект постановления с соответствующей рекомендацией в адрес рес­публиканской избирательной комиссии внесен в повестку дня ближайшей сессии. Но против такого варианта выступают единороссы. По их мнению, тем самым парламент вмешивается в полномочия избиркома, а однодневное голосование создает неудобства для избирателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единороссы в верховном совете Хакасии уверены, что однодневное голосование создает неудобства для избирателей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Единороссы в верховном совете Хакасии уверены, что однодневное голосование создает неудобства для избирателей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС Хакасии на своей сессии 7 июня планирует принять решение о назначении даты выборов главы региона и депутатов своего нового восьмого созыва. Одновременно участникам сессии предстоит обсудить проект постановления, которое содержит рекомендацию избирательной комиссии Хакасии ограничить голосование одним днем — 10 сентября. Его внесли в повестку дня сессии по итогам заседания президиума ВС, состоявшегося 31 мая.

Автором проекта постановления указан руководитель фракции КПРФ Григорий Назаренко. В сопроводительной записке к документу сообщается, что режим повышенной готовности в Хакасии отменен с 14 мая 2023 года. По мнению авторов документа, «в период проведения специальной военной операции и восстановления освобожденных территорий необходима экономия бюджетных средств». Кроме того, считают они, однодневное голосование уменьшает нагрузки на участников избирательного процесса, поднимает доверие граждан к результатам выборов и обес­печивает соблюдение «дня тишины».

Число дней голосования регламентировано Федеральным законом №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». По закону голосование на выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней, а право принятия решения об этом принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов более высокого уровня. В республиканском избиркоме не стали комментировать появление этой инициативы.

Коммунистов поддержали в партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «Поправка (в ФЗ №67.— „Ъ“) о нескольких днях голосования, но не более трех, была принята в июле 2020 года во время пандемии для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер эпидбезопасности. В настоящий момент пандемия не угрожает, все ограничительные меры сняты. Нужно голосовать в один день»,— заявил „Ъ-Сибирь“ руководитель партийной фракции в ВС Андрей Филягин.

Однозначно против ограничения процедуры выборов одним днем выступают единороссы Хакасии. В региональном отделении партии считают подобное решение незаконным, поскольку тем самым республиканский парламент вмешивается в полномочия избиркома. «Поддержка избирателей „Единой России“ кратно превышает рейтинги других политических сил, мы работаем на победу вне зависимости от количества дней голосования. Однако подобная рекомендация ВС не учитывает интересы избирателей — люди уезжают на выходные на дачи, занимаются детьми, семьей, тем более, что во второе воскресенье сентября зачастую еще хорошая погода. Есть и предприятия и организации непрерывного цикла. Голосование за один день создает неудобства для избирателей и снижает явку на участки. Тем самым снижается легитимность результатов»,— отметили также в региональном отделении партии.

По словам вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, коммунисты традиционно опасаются и трехдневного, и электронного голосования, полагая, что это осложнит им наблюдение за выборами. «Случай Хакасии особенный, поскольку там коммунист находится у власти (Валентин Коновалов руководит регионом с 2018 года.— „Ъ“). Но похоже, что он мало на что влияет в регионе, так что заботы КПРФ там оказываются такими же, как и везде»,— сказал он „Ъ-Сибирь“.

Валерий Лавский