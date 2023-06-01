Глава Шебекинского округа Белгородской области Владимир Жданов награжден орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Жданов получил награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». По данным белгородских telegram-каналов, сейчас глава округа помогает вывозить людей из города в пункты временного размещения.

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Олег Мухин