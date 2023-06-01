Белгородские власти опровергли фейк советника главы МВД Украины о «заканчивающемся бензине» в регионе

Белгородский вице-губернатор Дмитрий Гладский сообщил о наличии на автозаправочных станциях региона всех видов топлива. Так он прокомментировал фейк о якобы «заканчивающемся бензине», распространяемый сегодня советником главы МВД Украины Антоном Геращенко.

«Никаких проблем с обеспечением ГСМ по всей линейке нет. Существует достаточно запасов. Это подтверждается информацией от основных сетевых организаций, снабжающих топливом нашу область. Есть заправщики, есть транспортировщики, есть работающие заправки. Понятно, что часть заправок, которые находятся в зоне риска, не работают, но это не имеет никакого отношения к какому-либо дефициту в части ГСМ»,— рассказал вице-губернатор.

Из сообщения канала «Война с фейками» следует, что Антон Геращенко прикрепил к посту о заправках архивное фото 2018 года. Оно было снято в Красноярске в очереди на АЗС.

«Очевидно, что это попытка создать панические настроения среди жителей региона, спровоцировать ажиотаж и дестабилизировать обстановку. Это происходит на фоне массовых обстрелов, которым сегодня подверглась область... Наряду с этим ЦИПсО через свои сетки СМИ и телеграм-каналы пытается тиражировать фейки. Помните: информационную атаку Украина ведет всегда сразу после физической атаки»,— следует из сообщения канала.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин