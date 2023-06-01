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Астраханские камеры видеонаблюдения обновят в рамках «Гражданской обороны»

Почти треть камер системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Астраханской области планируется заменить в этом году. Об этом сообщил первый заместитель министра региональной безопасности Владимир Панасюк.

По его словам, в первом квартале 2023 года система «Безопасный город» зафиксировала 141 нарушение административного законодательства, в том числе 77 по линии безопасности дорожного движения. Кроме того, с помощью камер видеонаблюдения было обеспечено сопровождение 64 массовых мероприятий и выдано 228 видеоматериалов правоохранительным органам.

В настоящее время в Астрахани функционирует 188 камер системы «Безопасный город». В рамках реализации госпрограммы «Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от ЧС и пожаров, обеспечение безопасности на водных объектах» будет закуплено 53 новые камеры для замены устаревших. Техническое обслуживание камер осуществляет ГКУ «Волгоспас».

Никита Маркелов

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