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Оператор платной парковки у аэропорта «Внуково» должен заплатить липчанину 10,5 млн рублей за угнанный автомобиль

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу оператора платных парковок у аэропорта «Внуково» на решение Октябрьского районного суда города о взыскании 7 млн руб. за угнанный с парковки автомобиль и 3,5 млн руб. штрафа за отказ добровольно возместить ущерб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.

В ходе рассмотрения иска было установлено, что истец Владимир Виноградов перед вылетом на отдых за границу оставил свой Lexus LX 450 D на платной парковке ООО «Сириус Авто», рядом с аэропортом «Внуково». При этом между гражданином и администрацией автостоянки был заключен договор, согласно которому юрлицо обязано осуществлять хранение и круглосуточную охрану автомобиля. Услуги платного паркинга истцом были оплачены в полном объеме. В период заграничного отдыха внедорожник с охраняемой стоянки похитили, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Заявитель обратился в суд с иском о взыскании с ответчика рыночной стоимости автомобиля, штрафа за отказ от добровольного исполнения требований клиента и компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены частично в связи с изменением сумм, подлежащих выплате. Суд первой инстанции обязал юрлицо выплатить господину Виноградову в сумме свыше 10,5 млн руб. в качестве возмещение вреда за утраченный автомобиль, штрафа и компенсации морального вреда. Ответчик решение обжаловал, но ни один из доводов не был принят апелляционной инстанцией.

В определении Липецкого облсуда отмечается, что факт постановки автомобиля на автостоянку и оказания услуг по договору хранения подтверждены представленными доказательствами. При этом, «Сириус Авто» не представило доказательств того, что приняло все зависящие от него меры для предотвращения кражи иномарки. Суд пришел к выводу, что переданный ответчику на хранение автомобиль утрачен по вине исполнителя. Таким образом, определением облсуда решение первой инстанции оставлено без изменения.

Владимир Зоркий

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