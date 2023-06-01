Минобороны и ФСБ отбили атаку двух украинских рот и танков в район Шебекино; уничтожено 30 боевиков, автомобили и РСЗО

Утром 1 июня Вооруженные силы России вместе с подразделениями погранслужбы и другими частями ФСБ «сорвали новую попытку киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области». Об этом сообщили в Минобороны.

«Около трех часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска Шебекино»,— сообщили в военном ведомстве.

Военные отразили три атаки украинских террористов. Российская авиация нанесла 11 ударов по противнику; ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач. Два удара нанесли тяжелые огнеметные системы, рассказали в Минобороны. Боевики понесли потери и отброшены; пересечения госграницы не допущено.

На приграничной территории Украины уничтожено более 30 террористов, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня «Град» и один пикап.

Утром губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что противника на территории Белгородской области в последнее время «не было и нет». Информацию ряда telegram-каналов о «прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении» в оперштабе называли ложной.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин