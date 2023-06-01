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обновлено 15:33

УФАС обязало оператора по вывозу ТКО забирать древесный мусор

Пермское УФАС вынесло предупреждение АО «ПРО ТКО» (региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов) за отказ оказывать услугу населению. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее в УФАС обратилась одна из управляющих компаний Перми, заявившая, что оператор отказался вывозить с контейнерных площадок отходы, собранные после уборки придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Спор возник из-за отходов, образующихся в процессе содержания кустов и деревьев на придомовых территориях. По мнению оператора, такие отходы не входят в зону его ответственности, поэтому необходимо заключать договоры с другими организациями, дополнительно оплачивая вывоз.

УФАС посчитало, что отходы, образующиеся после уборки придомовых территорий, в том числе возникающие при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками и т.п., относятся к твердым коммунальным отходам. Поэтому оператор обязан вывозить их на основании уже заключенных с потребителями договоров. АО «ПРО ТКО» вынесено предупреждение о необходимости прекратить действия, противоречащие антимонопольному законодательству.

Региональный оператор по вывозу ТКО не согласен с позицией краевого УФАС. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании, в соответствии с законодательством АО «ПРО ТКО» осуществляет вывоз уличного смета, опавшей листы, мелкие ветки, скошенную траву из баков, которые расположены на контейнерной площадке, либо в отсеке для крупногабаритных отходов. Порубочные остатки (стволы деревьев, пни, кряжи, ветви), образовавшиеся в результате проведения работ по валке, корчевке и обрезке деревьев АО «ПРО ТКО» вывозить не обязано. Предупреждение УФАС по Пермскому краю оспаривается в Арбитражном суде Пермского края.

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