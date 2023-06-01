В Астраханской области экс-чиновника будут судить за взяточничество

Бывший председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Камызякского района Астраханской области предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями и взятку (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 290 УК РФ). Дело вел второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года чиновник предоставил некому бизнесмену якобы под строительство жилых домов для собственных нужд земельные участки для коммерческой деятельности: «Это позволило получить индивидуальному предпринимателю участки без проведения аукциона и по стоимости на 18 миллионов ниже, чем при условии проведения аукциона». В итоге администрации района был причинен ущерб более 18,3 млн руб.

Также следствием установлено, что обвиняемый регулярно получал от местного жителя взятки за быстрое и беспрепятственное согласование земли в районе.

Вместе с обвинительным заключением дело передали в суд.

Согласно данным kartoteka. ru, с 2015-го по 2020 год пост председателя комитета имущественных и земельных отношений Камызякского района занимал Дмитрий Шаповалов.

Дарья Васенина