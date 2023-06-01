Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море из-за изменения границ

Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор подчеркивал важность моря для экономического развития двух стран, а также «необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса». По итогам референдумов сентября 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

«В связи с тем что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Москва и Киев подписали соответствующий документ 24 декабря 2003 года. Тогда стороны отмечали важное значение акватории для экономического развития государств, а также были убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами «исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах России и Украины».

Соглашение предусматривало линию разграничения акватории Азовского моря, свободу судоходства для торговых и военных судов обеих стран, свободу доступа кораблей третьих государств к портам России или Украины в оговоренном порядке, а также российско-украинское сотрудничество в области судоходства.

24 февраля 2023 года Верховная рада денонсировала все договоры с Россией по Азовскому морю. В их числе были договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (в числе подписантов были Россия, Украина, Болгария, Грузия, Румыния и Турция).

Подробнее о договоре — в справочном материале «Ъ» «В чем суть договора с Украиной по Азовскому морю».