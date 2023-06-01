В Екатеринбурге общество «Мемориал» оштрафовали на 300 тыс. рублей за дискредитацию армии

Екатеринбургское общество «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным cудом РФ) оштрафовали по двум эпизодам дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). По словам главы организации Алексея Мосина, решение суда будет обжаловано.

Правозащитник отметил, что протоколы были составлены за публикации на сайте уральского общества «Мемориал» (иностранный агент), не имеющего отношения к екатеринбургскому. Алексей Мосин отметил, что у него нет доступа к этому сайту и публиковать туда что-либо он не мог. Суд, по его словам, не стал рассматривать ходатайства защиты, а решение принял «за минуту».

По данным «Ъ-Урал», протоколы были составлены за публикации от 26 февраля 2022 года и 24 февраля 2023-го. В первой осуждалось начало специальной военной операции на Украине, а во второй поддерживалось заявление международного общества по теме СВО.

В июне прошлого года сотрудники центра «Э» провели обыски в офисе екатеринбургского общества. Поводом стал анонимный донос о том, что якобы общество распространяло экстремистскую литературу. В итоге были изъяты техника и более 40 книг, которые впоследствии вернули.

Илья Смирнов, Екатеринбург