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Коммерсантъ FM
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Счетная палата обнаружила срыв сроков строительства более половины бюджетных объектов в 2022 году

Счетная палата провела аудит исполнения бюджета «Единым заказчиком в сфере строительства» в 2022 году. Из опубликованного 1 июня отчета следует, что более чем на половине бюджетных объектов увеличились сроки введения в эксплуатацию.

По программе на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов из 148 объектов, за которые ответственен «Единый заказчик в сфере строительства», были сорваны сроки по 81 объекту. Сроки ввода увеличились от одного до четырех лет.

«Основная причина — нарушение подрядными организациями существенных условий контрактов»,— говорится в отчете Счетной платы.

По федеральной адресной инвестиционной программе из 20 объектов в 2022 году введено 11. При этом семь из них должны были ввести в 2021 году. Число брошенных объектов незавершенного строительства за 2022 год выросло с двух до шести.

Анастасия Ларина

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