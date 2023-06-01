Долги готовят к прощению

Власти Татарстана намерены в 2023 году добиться списания 7 млрд рублей долга перед федеральным центром в результате поступлений в бюджет РФ налогов от реализации в регионе новых инфраструктурных проектов. По этой схеме за 10 лет республика рассчитывает на списание порядка 73 млрд руб. из 104 млрд руб. долга. Об этом вчера заявил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. В 2022 году республике аналогичным образом уже простили 1,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

О том, что в 2023 году федеральные власти могут списать Татарстану около 7 млрд руб. долга, вчера на заседании комитета Госсовета по бюджету заявил министр финансов республики Радик Гайзатуллин. Он пояснил, что такую возможность предусматривает постановление правительства РФ, по которому списанию подлежит задолженность субъекта РФ в объеме фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов. Министр добавил, что если республике удастся выполнить все указанные в постановлении требования, то «есть возможность в течение 10 лет списать порядка 73 млрд руб. долга».

«Я считаю, это заслуга нашего президента, раиса Рустама Нургалиевича Минниханова, который пробил такое постановление на российском уровне»,— отметил министр (речь идет о постановлениях РФ №1704 и №1705, подписанных 19 октября 2020 года премьер-министром России Михаилом Мишустиным).

Государственный долг Татарстана на 1 мая 2023 года, по данным Минфина России, составил 104,2 млрд руб. Из них 98,5 млрд руб. приходятся на бюджетные кредиты федерального центра, а 5,7 млрд руб. — на государственные гарантии, предоставленные республикой. Татарстан находится на пятом месте среди российских субъектов по размеру госдолга после Московской области, Москвы, Нижегородской области, Краснодарского края и Свердловской области.

Значительная часть кредитов у республики накопилась во время подготовки к Универсиаде 2013 года. Тогда республика на строительство объектов взяла 63,5 млрд руб. в долг у бюджета России. Еще 3,4 млрд руб. в качестве кредита от федерального центра в те годы были привлечены на ликвидацию последствий засухи и поддержку моногородов. В конце 2012 года федеральный центр предоставил республике рассрочку погашения общего долга в размере 67 млрд руб. на 10 лет под 0,5% годовых. В мае 2015 года Госсовет республики утвердил дополнительные соглашения с Минфином РФ, предусматривающие снижение ставок по этим кредитам с 0,5% до 0,1% годовых. В конце 2020 года основная часть долга была реструктуризирована повторно. По новым соглашениям, погасить этот долг Татарстан должен лишь к 2034 году.

Республика брала кредиты и на другие проекты, в том числе на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. Также средства привлекались на покрытие бюджетного дефицита. Выплата этих долгов также была отсрочена.

В 2022 году Татарстан получил 14,3 млрд руб. на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов. Эти средства необходимо будет вернуть в 2024–2037 годах. Однако часть долга — в размере налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализации этих проектов — может быть списана, говорил ранее министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. В конце прошлого года по распоряжению премьер-министра Мишустина республике уже списали 1,73 млрд руб. Кроме Татарстана долг списали только Московской области в размере 136 млн руб.

В министерстве финансов „Ъ“ сообщили, что инвестиционные проекты, которые позволили списать долг, «реализуются в сфере производства нефтепродуктов».

«Это очень хорошо, когда списание долга идет. Спасибо, молодцы, работайте дальше в этом направлении»,— отреагировал вчера на информацию Радика Гайзатуллина председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин («Единая Россия»).

«Реализация масштабных инфраструктурных проектов для РТ является приоритетной целью уже долгие годы, а успех в этой области гарантирует сейчас активная фаза эксплуатации уже действующих объектов инфраструктуры, поэтому целевой показатель по собираемости налогов будет в ближайшие десять лет увеличиваться»,— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, это «в перспективе позволит последовательно гасить обязательства по госдолгу и пользоваться вводимыми властями послаблениями». «Такая часть долга в обозначенный период времени вполне может быть списана»,— соглашается он. Господин Жарский указывает, что долговая нагрузка для Татарстана «не является критичной». «Она была бы таковой при существенной доле коммерческих кредитов, но их у республики нет, поэтому причин для опасений преддефолтных процессов быть не может»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов