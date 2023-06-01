Исключительно бюджетный аборт

В Татарстане предложили запретить частным клинкам делать аборты, оставив право на проведение этой процедуры только организациям системы обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой в Госдуму обратилась детский омбудсмен республики Ирина Волынец, которая считает, что «в целях увеличения дохода частные клиники содействуют рекламе абортов». В 2017 году Госдума отказалась принимать закон о запрете абортов вне государственных учреждений. Инициативу Ирины Волынец депутаты пока не комментировали. По мнению правозащитников, предложение «нарушает право женщин на распоряжение своим собственным телом» и может привести к ограничению доступа к безопасному аборту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госдуме «разработать законопроект, в соответствии с которым процедура искусственного прерывания беременности будет проводится только по системе ОМС». Обращения были направлены в думские комитеты по делам семьи, женщин и детей и по охране здоровья (копии документов есть у „Ъ“).

Госпожа Волынец напомнила, что в 2020 году президент России Владимир Путин издал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», где одной из первых целей установлено «сохранение населения», а целевым показателем — «обеспечение устойчивого роста численности населения». В 2021 году президент РФ Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в стране «чрезвычайной», напомнила госпожа Волынец. Она считает, что государство должно заниматься «профилактикой абортов».

«Один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию, возникновению гинекологических заболеваний у женщин,— это аборты»,— уверена Ирина Волынец. Она полагает, что если ограничить возможность проведения этой процедуры рамками ОМС, то усилится контроль, в том числе за «доабортным консультированием, в ходе которого часть женщин отказывается от прерывания беременности». Также она отметила, что это «обеспечит достоверную статистику абортов». «Частные клиники не всегда предоставляют данные о прерванных в них беременностях, что существенно искажает статистику»,— говорится в обращении.

В беседе с „Ъ“ Ирина Волынец также сказала, что «в целях увеличения дохода частные клиники содействуют рекламе абортов, что является пропагандой». Она также сослалась на исследование «Левада-центра» (признан иностранным агентом.— „Ъ“), согласно которому «за последние 20 лет россияне начали хуже относиться к абортам». «Прерывание беременности исключительно по ОМС позволит вывести аборты из частных клиник, что приведет к снижению их количества»,— подчеркнула детский омбудсмен.

По данным Минздрава, в 2022 году в стране зафиксировали 395 тыс. случаев искусственного прерывания беременности. Это на 3,9% меньше, чем в 2021 году. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко указывал, что за последние 10 лет число абортов в стране уменьшилось в два раза. По его словам, «благодаря проводимой работе в прошлом году от прерывания беременности отказались 44 тыс. женщин».

Ирина Волынец занимает пост детского омбудсмена в Татарстане с 2020 года, является основателем движения «Национальный родительский комитет» (организация, в частности, выступала за отмену ЕГЭ в школах). Госпожа Волынец в прошлом году предлагала обязать СМИ, организаторов мероприятий, кинопроизводителей размещать «текстовую информацию по аналогии с требованием в отношении табачной и алкогольной продукции о том, что „аборт опасен для вашего здоровья“ и „аборт убивает“».

Законопроект об ограничении абортов в России рассматривался Госдумой в 2017 году. Его соавторы во главе с сенатором Еленой Мизулиной предлагали, чтобы искусственное прерывание беременности за счет средств бюджета ОМС было возможно только при наличии медицинских либо социальных показаний. За проведение искусственного прерывания беременности вне государственного медицинского учреждения предусматривались штрафы: для граждан до 200 тыс. руб., для юрлиц до 2,5 млн руб. Инициатива не была поддержана нижней палатой. Тогда в комитете по охране здоровья указали, что положения законопроекта не соотносятся с положениями закона, которыми закрепляется право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве. В 2020 году Минздрав РФ заявил, что не поддерживает идею вывода абортов из системы ОМС. За ограничение абортов выступали РПЦ и патриарх Кирилл.

Получить комментарии председателя комитета Госдумы по делам семьи Нины Останиной и главы комитета Дмитрия Хубезова „Ъ“ вчера не удалось. Депутаты на звонки „Ъ“ не ответили.

«Ранее женщинам пытались запретить аборты по ОМС, но Минздрав несколько раз указывал на то, что это недопустимо. Видимо, сейчас сторонники РПЦ решили пойти другим путем и наоборот перевести аборт только в систему ОМС»,— говорит адвокат Мари Давтян. По ее словам, это «нарушает право женщин на распоряжение своим собственным телом» и «противоречит закону о здравоохранении, по которому каждый человек вправе самостоятельно выбирать вид медицинской организации и врача». Госпожа Давтян считает, что такая инициатива «ограничит женщин к безопасному аборту», поскольку в системе ОМС «вряд ли есть достаточное количество врачей и возможностей для проведения этих процедур всем желающим женщинам».

Кроме того, по словам адвоката, «в системе ОМС легче затягивать сроки проведения абортов» и уже сегодня «женщины сталкиваются с незаконным ограничением на доступ к аборту, потому что есть негласные указания о количестве абортов, допустимых в том или ином регионе». «Сейчас такие женщины вынуждены обращаться в частные организации. В случае принятия подобного закона, они этого сделать не смогут и будут вынуждены или рожать детей, или предпринимать какие-то иные, опасные для здоровья, практики»,— заключает Мари Давтян.

Кирилл Антонов