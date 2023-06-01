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ГИБДД Москвы начала штрафовать родителей за нарушение правил детьми на электросамокатах

Контекст

Сотрудники ГИБДД в столице начали применять статью 5.25 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (штраф от 100 до 500 руб.) в случаях, когда ребенок нарушает Правила дорожного движения, катаясь на самокате или электросамокате или другом СИМе (средство индивидуальной мобильности). Об этом вчера заявила начальник отдела пропаганды безопасности движения и взаимодействия со СМИ управления УГИБДД по Москве Анастасия Иванова.

«Дети не умеют кататься на таких средствах мобильности, несмотря на новые правила. Они не соблюдают ПДД и создают аккаунты под данные родителей — заключают договор, ставят галочки, что им 18 (речь идет о прокатных электросамокатах.— “Ъ”). Родители могут купить ребенку самокат — если это осознанный выбор, то родитель дает ему какие-то навыки вождения. Самое страшное — дети не спешиваются при опасности ДТП. Ребенок не обеспечивает свою безопасность, водитель его не видит. В случае необеспечения безопасности поездки ребенка на самокате на родителя может быть составлен протокол за ненадлежащее воспитание ребенка. От профилактики мы перешли к этому»,— рассказала госпожа Иванова, которую цитирует агентство новостей «Москва».

Напомним, с 1 марта 2023 года вступили в силу масштабные изменения в ПДД — электросамокаты и моноколеса теперь считаются средствами индивидуальной мобильности, разгоняться на них запрещено быстрее 25 км/ч, выезжать на край проезжей части позволяется только при достижении 14-летнего возраста. Поездка по тротуару допускается только при отсутствии любой другой инфраструктуры (например, велодорожки). Штрафы за нарушение новых ПДД варьируются от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. В Москве, по данным ГИБДД, с апреля зафиксировано 37 ДТП с электросамокатами. СИМы, по словам Анастасии Ивановой, это «самая большая проблема этой весной».

Иван Тяжлов

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