Матери двух убитых девушек обратились в Генпрокуратуру после известий об истечении контракта осужденного с ЧВК «Вагнер»

Матери жертв убийств в Калуге и Обнинске Анна Болтынюк и Наталья Нечетная пожаловались на то, что мужчин, признанных виновными в расправе над их дочерями, выпустили из колонии, предположительно, в зону военной операции, пишет «Московский комсомолец».

18-летнюю Яну Болтынюк изнасиловали и убили в Калуге летом 2014 года, Марию Нечетную — в Обнинске, весной 2016 года. По данным «МК», одно время дела расследовали в рамках одного производства, так как предполагали, что девушки могли стать жертвой маньяка.

По делу об убийстве и изнасиловании Яны Болтынюк в 2019 году к 18 годам колонии приговорили братьев Владимира и Евгения Татаринцевых. Расследование дела продолжается. В том же году братьев Александра и Владислава Коробенковых признали виновными в убийстве и изнасиловании Марии Нечетной — их приговорили к 19 годам колонии.

По данным «МК», Евгений Татаринцев и Владислав Коробенков отбывали наказание к ИК №4 по Калужской области, а в 2022 году подписали контракт с ЧВК и убыли из колонии. Госпожа Болтынюк, ссылаясь на документы, утверждает, что позже Татаринцев был помилован.

«У них были все материалы по убийству, оно знали, кого выпускают на свободу, — про убийство Яны у нас в Калуге слышали абсолютно все. Я не знаю, кто входит в эту комиссию, что за люди… Возможно, они думали, что такие, как Татаринцев, не возвращаются, — но он вернулся. Спустя полгода его разыскал следователь, который продолжает вести дело Яны. Насколько я знаю, Татаринцева допросили в качестве свидетеля»,— сообщила госпожа Болтынюк.

Местонахождение Владислава Коробенкова неизвестно, однако Наталья Нечетная утверждает, что в колонии его нет уже полгода. «С октября прошлого года перестали поступать денежные выплаты из колонии, пусть смехотворные, но они все-таки шли, и это позволяло отследить, где он находится… И я не знаю, что это означает — освободили ли его после окончания контракта, как Татаринцева, или он умер. Это может означать все, что угодно»,— указала госпожа Нечетная.

Из публикации «МК» также следует, что женщины не получили всю сумму причитавшихся им выплат морального вреда. «По законодательству вообще непонятно, должен ли Коробенков мне что-то еще или ему, при подписании помилования, тоже списали абсолютно все долги!»,— говорит госпожа Нечетная.

«МК» указывает, что Генпрокуратура, куда женщины направили обращения, не ответила на письма.

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