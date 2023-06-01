Лошадями сходили

Как стало известно “Ъ”, по четыре года лишения свободы условно получили хозяева конноспортивного клуба (КСК) «Русский алмаз» супруги Анатолий и Регина Исачкины. Их признали виновными в мошенническом хищении спортивного жеребца у столичной бизнесвумен, купившей его для занятий своей дочери. Когда конь захромал, владельцы КСК предложили обменять его с доплатой в €100 тыс. на якобы более дорогого коня. Позже оказалось, что тот практически ничего не стоит, так как страдает серьезным заболеванием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регина Исачкина

Фото: Julia Reinhart / Getty Images Регина Исачкина

Фото: Julia Reinhart / Getty Images

Дмитровский городской суд Московской области признал Анатолия и Регину Исачкиных виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет заключения), назначив им по четыре года условно с испытательным сроком на такой же срок. Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевший стороны, добивавшейся возмещения морального вреда, оплаты услуг адвокатов и затрат на лечение спортивной лошади La Galaxy.

Супруги Исачкины — люди весьма известные и уважаемые в мире конного спорта. Регина Исачкина является мастером спорта международного класса, двукратным победителем Центральной европейской лиги Кубка мира. Кроме того, они владеют подмосковным КСК «Русский алмаз», где госпожа Исачкина также значится президентом и старшим тренером.

Два года назад, как сообщал “Ъ”, супруги попали в поле зрения сотрудников УВД Дмитровского городского округа. С заявлением к ним обратилась москвичка, которая приобрела для своей дочери привезенного из Голландии спортивного коня по кличке La Galaxy. По договору с КСК «Карцево» из Истринского городского округа Московской области за жеребца гнедой масти породы NRPS было заплачено 8 млн руб. При приобретении новой хозяйке передали паспорт FEI (Международной федерации конного спорта) с родословной. Именно на La Galaxy девушка планировала попробовать себя в выступлениях уже на профессиональном уровне. Однако, как рассказывал “Ъ”, ее планы оказались под угрозой, когда жеребец получил травму связки левой задней ноги. Для устранения хромоты требовалось до полугода.

Как установили следствие и суд, весной 2021 года у супругов Исачкиных возник умысел на завладение La Galaxy, принадлежащего потерпевшей. Под предлогом того, чтобы девушка не прекращала тренировки и достигла высоких спортивных результатов, Регина Исачкина предложила матери спортсменки якобы более дорогого 14-летнего мерина ольденбургской породы Sohn der Sonne (Сын Солнца). В свое время он успешно выступил на ряде соревнований в Швеции, а в 2013 году на аукционе был продан в Москву за €150 тыс. В обмен женщина отдавала по дарственной La Galaxy и доплачивала €100 тыс. отложенными платежами. Стороны ударили по рукам, но вскоре на тренировках выяснилось, что Sohn der Sonne серьезно болен.

Мать спортсменки потребовала расторгнуть сделку и вернуть La Galaxy, но, получив от господ Исачкиных категорический отказ, вынуждена была обратиться в полицию. Уже в ходе обыска полицейские обнаружили в КСК документы, свидетельствующие о том, что у «дорогой лошади» Sohn der Sonne незадолго до сделки была диагностирована серьезная болезнь — рорер (одышка со свистящим хрипом). Видимо, поэтому супруги Исачкины и решили обменять больную лошадь на здоровую, считает потерпевшая сторона.

В отношении супругов Исачкиных было возбуждено уголовное дело. Очевидно, чтобы скрыть свои действия, они вывезли La Galaxy и Sohn der Sonne за пределы КСК и под различными предлогами отказывались их предоставлять следствию и потерпевшей.

Анатолия Исачкина задержали за мошенничество, но после того, как он заверил следствие и потерпевшую, что вернет La Galaxy, его по решению суда поместили не в СИЗО, а под домашний арест.

Регина Исачкина в феврале 2022 года уехала за границу якобы для участия в соревнованиях в Германии, что следствие сочло попыткой скрыться. Женщине заочно предъявили обвинение, объявив ее в розыск. Только после таких действий следствия La Galaxy вернули, а в сентябре 2022 года Регина Исачкина вернулась в Россию и пришла в полицию.

Представитель защиты осужденных Исачкиных Николай Романов сообщил, что может обжаловать решение. «Были оглашены только вводная и резолютивная части, надо получить на руки мотивировочную и понять, на что опирался суд»,— пояснил “Ъ” защитник. Впрочем, по его словам, обвинительный приговор уже свидетельствует о том, что суд «не прислушался» к их доводам.

«Суд признал супругов Исачкиных виновными в мошенничестве в особо крупном размере. При этом характер наказания, назначенный судом, абсолютно не соответствует степени тяжести и обстоятельствам совершенного преступления. Подсудимые не раскаялись и вину не признали. Поэтому мы намерены обжаловать, на наш взгляд, слишком мягкий приговор»,— заявил, в свою очередь, “Ъ” адвокат потерпевших, партнер адвокатского бюро «Юргазэнерго» Денис Красовитов.

Николай Сергеев