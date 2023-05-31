Германия дала ответ

Германия закроет почти все российские консульства. Работу продолжит только одно такое учреждение из пяти, а также посольство в Берлине. Такие меры власти вводят в ответ на решение России. Москва намерена выслать несколько сотен граждан ФРГ. Как пишет газета Sueddeutsche Zeitung, в начале июня страну будут вынуждены покинуть дипломаты, культурные посредники, преподаватели немецкой школы имени Гааза в столице и сотрудники Гёте-института. Причем их число, как уточняет издание, будет трехзначным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Как изменится представительство Германии в Москве? И как сокращение присутствия сотрудников повлияет на россиян? Эти вопросы “Ъ FM” задал члену немецкой партии «Зеленые» в Европарламенте Сергею Лагодинскому: «Это будут ощутимые ограничения. Германия действительно выслала в апреле определенное количество российских дипломатов, поскольку они, по мнению немецкой стороны, занимались не теми делами, которыми должны по Венской конвенции.

В ответ РФ выслала такое же число немецких дипломатов. Плюс к этому был введен потолок на число граждан ФРГ, который распространяется не только на дипломатов, но еще и на сотрудников культурных организаций. В связи с чем их деятельность будет ограничена. Все это окончательно разрушает уже и так подорванную основу минимального сотрудничества».

Немецкий МИД назвал решение Москвы «односторонним, необоснованным и непонятным» и заявил, что власти озабочены «обеспечением минимального присутствия посредников в России». В РФ продолжит работу только одно немецкое генконсульство из четырех. С 1 июня подать заявление на национальную визу D Германии в России можно будет только через представительство в Москве.

Визовый центр VisaMetric продолжит работу по оформлению краткосрочных виз C. Консульство уже ввело лист ожидания на подачу документов. Когда закроются три представительства в других городах, сроки дополнительно вырастут, отмечает директор агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина:

«Сроки оформления виз увеличены и продолжают увеличиваться. Если говорить о темпах записи на визу D в Германию, то существует лист ожидания, то есть запись уже не производится, она заполнена на квоты, которые есть. Мы ожидаем, что с учетом закрытия консульств этот перечень будет расширяться и сроки ожидания вырастут. Какие могут быть решения этого вопроса?

Заявители, которые желают оформить немецкую визу D, могут сделать это из другой страны, где они являются резидентами».

Из-за решения Москвы выслать немецких представителей возникли проблемы и у Института Гёте. Культурный центр отменил экзамены и курсы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, объявив, что уходит на летние каникулы. При этом в предыдущие годы учреждение продолжало работу и в этот период. Студентка Гёте-института Ася Степанова отмечает, что решение центра было неожиданным:

«Я занимаюсь в Гёте-институте с января этого года. Мне ужасно больно видеть, что происходит, это потеря для студентов, изучающих немецкий. Запись на курсы и экзамены будет как полоса препятствий, так как желающих не станет меньше, а мощности для обучения будут слабее. Более того, нет никакой гарантии, что этот путь в скором времени не закроют.

Что же касается каникул, до официального пресс-релиза нам не давали развернутых комментариев, но по реакции преподавательницы, которая практически расплакалась, когда рассказывала о досрочном окончании курсов, я поняла, что это для них самих было неожиданно. Я занималась в петербургском Гёте-институте. В целом, имея опыт взаимодействия с ним, я уверена, что они до последнего пытались как-то сгладить ситуацию, остаться со своими студентами, довести до конца курс, но, к сожалению, по понятным причинам это сделать не удалось».

Получить сертификат о знании немецкого языка Гёте-института теперь можно будет только в партнерских центрах. В Москве и Санкт-Петербурге таких нет. Студентам придется сдавать экзамен в городах, где есть аккредитованные посредники. Это, например, Сергиев Посад, Владимир, Ярославль, Екатеринбург и другие.

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Дарья Фоменко