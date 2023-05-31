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Коммерсантъ FM
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ФРГ закроет четыре российских консульства и три своих в России

В Германии из пяти генконсульств России останется работать одно, заявил представитель МИД страны. Меры вводятся в ответ на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России. Посольство в Берлине будет работать. Кроме того, ФРГ закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

«К работе допущены одно консульство и посольство РФ в Берлине»,— сказал спикер министерства иностранных дел страны Кристофер Бургер (цитата по «РИА Новости»).

Ограничение по числу сотрудников немецких учреждений в России МИД РФ ввел еще 22 апреля, они вступают в силу в начале июня. Господин Бургер подтвердил информацию о том, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350 человек. Об этом на прошлой неделе сообщили источники газеты Suddeutsche Zeitung. По ее данным, нескольким сотням немцев придется покинуть РФ.

В январе 2022 года Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене. В апреле того же года власти ФРГ выслали 40 российских дипломатов. В апреле 2023-го МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии, в ответ были приняты зеркальные меры.

Подробности — в материале «Ъ» «Дипломатам указали на выход».

Лаура Кеффер

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