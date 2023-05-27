Дипломатам указали на выход

В Берлине заявили, что Москва высылает из России около 200 граждан ФРГ. Покинуть страну придется дипломатам, педагогам школы при посольстве в Москве и даже сотрудникам культурного центра имени Гёте, сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на МИД Германии. По данным источников издания, остаться в РФ смогут 350 сотрудников учреждений ФРГ. Остальные должны пересечь границу до начала июня. В российском МИД “Ъ FM” сообщили, что заявление по этому поводу сделали еще в апреле. Тогда в ведомстве пообещали зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сокращение персонала аккредитованных посольством ФРГ учебных заведений усложнит выдачу сертификатов на знание языка. А они необходимы для получения некоторых типов виз, отметил корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан: «Представитель Министерства иностранных дел Германии сообщил журналистам, что в апреле этого года российский МИД решил восстановить предел численности сотрудников немецких организаций, находящихся в РФ.

Такой шаг был предпринят в связи с массовой высылкой из Германии персонала российских дипучреждений в марте. Кроме того, по оценкам Москвы, в РФ работает вдвое больше служащих различных немецких организаций, чем российских в Германии. По словам представителя МИД ФРГ, устанавливаемые с начала июня в России рамки требуют больших сокращений во всех областях присутствия в этой стране.

Как стало известно, верхняя планка численности сотрудников немецких учреждений в РФ будет на уровне 350 человек. Поэтому остальным 200 гражданам Германии придется уехать в ближайшие недели. Точные цифру и сроки никто назвать пока не может. В ответ Берлин намерен сбалансировать российское присутствие в ФРГ. Правительство будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс численности дипломатических сотрудников в обеих странах, подчеркнул представитель МИД.

Эта ситуация коснется не только граждан Германии, но и россиян тоже.

В частности, как удалось выяснить, Институт Гёте с 1 июня прекращает все образовательные программы и курсы в РФ. Он был основным местом, где россияне, планирующие переехать в ФРГ по работе, учебе или по семейным обстоятельствам, могли получить официальный сертификат о знании языка на том или ином уровне.

Знание немецкого на начальном уровне является, в частности, обязательным для получения национальной визы, так называемой визы категории D, в рамках процесса воссоединения семьи. Это когда один из супругов имеет вид на жительство в Германии. Без подтверждения достаточного знания немецкого национальную въездную визу не получить. А сам сертификат в большинстве случаев оформляли именно в Институте Гёте».

В центре Гёте “Ъ FM” подтвердили, что все учебные программы на ближайшие месяцы закрыты. Институт рекомендует сдавать экзамены в компаниях-партнерах, которые работают примерно в 30 городах России: «Пока объявлено, что в летний период у нас ничего не планируется. В ближайшее время не будет ни курсов, ни экзаменов. Но есть региональные центры, если вам нужно сдавать экзамен, то можете обратиться туда.

Различные языковые центры, у которых есть лицензия Гёте-института, имеют право принимать экзамены, обучать по нашим методикам. Наши партнеры в России в принципе есть.

Возможность сдать международный экзамен остается. А как будет с обучением, пока никакой информации нет».

31 мая генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы. Отделы, которые занимаются их оформлением, перестанут работать в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Обрабатывать документы будут только в посольстве ФРГ в Москве. Это связано с сокращением числа сотрудников.

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Светлана Белова