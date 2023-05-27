Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дипломатам указали на выход

Кого еще и почему высылают российские власти

В Берлине заявили, что Москва высылает из России около 200 граждан ФРГ. Покинуть страну придется дипломатам, педагогам школы при посольстве в Москве и даже сотрудникам культурного центра имени Гёте, сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на МИД Германии. По данным источников издания, остаться в РФ смогут 350 сотрудников учреждений ФРГ. Остальные должны пересечь границу до начала июня. В российском МИД “Ъ FM” сообщили, что заявление по этому поводу сделали еще в апреле. Тогда в ведомстве пообещали зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Германии.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сокращение персонала аккредитованных посольством ФРГ учебных заведений усложнит выдачу сертификатов на знание языка. А они необходимы для получения некоторых типов виз, отметил корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан: «Представитель Министерства иностранных дел Германии сообщил журналистам, что в апреле этого года российский МИД решил восстановить предел численности сотрудников немецких организаций, находящихся в РФ.

Suddeutsche Zeitung: Россия сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в стране до 350

Такой шаг был предпринят в связи с массовой высылкой из Германии персонала российских дипучреждений в марте. Кроме того, по оценкам Москвы, в РФ работает вдвое больше служащих различных немецких организаций, чем российских в Германии. По словам представителя МИД ФРГ, устанавливаемые с начала июня в России рамки требуют больших сокращений во всех областях присутствия в этой стране.

Как стало известно, верхняя планка численности сотрудников немецких учреждений в РФ будет на уровне 350 человек. Поэтому остальным 200 гражданам Германии придется уехать в ближайшие недели. Точные цифру и сроки никто назвать пока не может. В ответ Берлин намерен сбалансировать российское присутствие в ФРГ. Правительство будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс численности дипломатических сотрудников в обеих странах, подчеркнул представитель МИД.

Эта ситуация коснется не только граждан Германии, но и россиян тоже.

В частности, как удалось выяснить, Институт Гёте с 1 июня прекращает все образовательные программы и курсы в РФ. Он был основным местом, где россияне, планирующие переехать в ФРГ по работе, учебе или по семейным обстоятельствам, могли получить официальный сертификат о знании языка на том или ином уровне.

Знание немецкого на начальном уровне является, в частности, обязательным для получения национальной визы, так называемой визы категории D, в рамках процесса воссоединения семьи. Это когда один из супругов имеет вид на жительство в Германии. Без подтверждения достаточного знания немецкого национальную въездную визу не получить. А сам сертификат в большинстве случаев оформляли именно в Институте Гёте».

МИД сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

В центре Гёте “Ъ FM” подтвердили, что все учебные программы на ближайшие месяцы закрыты. Институт рекомендует сдавать экзамены в компаниях-партнерах, которые работают примерно в 30 городах России: «Пока объявлено, что в летний период у нас ничего не планируется. В ближайшее время не будет ни курсов, ни экзаменов. Но есть региональные центры, если вам нужно сдавать экзамен, то можете обратиться туда.

Различные языковые центры, у которых есть лицензия Гёте-института, имеют право принимать экзамены, обучать по нашим методикам. Наши партнеры в России в принципе есть.

Возможность сдать международный экзамен остается. А как будет с обучением, пока никакой информации нет».

31 мая генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы. Отделы, которые занимаются их оформлением, перестанут работать в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Обрабатывать документы будут только в посольстве ФРГ в Москве. Это связано с сокращением числа сотрудников.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...