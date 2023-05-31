Группа компаний Smartway приобрела агентство делового туризма ATH

Сервис организации командировок Smartway (51% у IT-холдинга «1С») приобрел агентство делового туризма ATH, сообщил «Ъ» представитель сервиса. Сумма сделки по итогу составит от $2 млн до $5 млн, финальная цифра зависит от прироста клиентской базы и оборота по направлению MICE (услуги по организации деловых поездок, оформлению виз и организации мероприятий), уточнили в компании. Агентство ATH продолжит развиваться под собственным брендом, изменения руководящего состава также не планируются, говорят в Smartway.

«ATH последние 11 лет является эксклюзивным представителем AMEX, крупнейшей в мире компании по организации командировок и управления корпоративными расходами»,— говорит основатель и генеральный директор Smartway Максим Яремко. Так, благодаря сделке Smartway сможет полноценно выйти в новый для себя сегмент, чтобы работать с клиентами, которым необходимо персонализированное обслуживание в формате «офлайн» и организация мероприятий, отмечает гендиректор компании.

По данным «СПАРК-Интерфакса», еще 44,10% Smartway владеет гендиректор компании Яремко Максим Олегович, оставшиеся 4,9% у Колясникова Александра Владимировича. Выручка ООО «Смартвэй» по итогам 2022 года составила 895 млн руб., чистая прибыль — 466 млн руб. Годом ранее выручка ООО была на уровне 411 млн руб. при чистой прибыли 156 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакса», учредители АО «ЭйТиЭч» в ЕГРЮЛ не заявлены. Последним владельцем компании, указанными в «СПАРК-Интерфаксе», по данным 2016 года, значится британская ATH BTS Limited. Эта компания, однако, была ликвидирована в 2013 году, свидетельствует данные британского реестра. Последним директором ATH BTS Limited указан Михаил Колесников. АО также имеет долю в 99,9% в ООО «Главкомандировка», 49% в ООО «Альтивист» и еще 49% в ООО «БиТиЭм». Выручка АО по итогам 2022 года составила 131 млн руб., чистая прибыль — 425 тыс. руб. Годом ранее выручка акционерного общества была на уровне 389 млн руб. при чистом убытке 25 млн руб.

Стремление российского бизнеса найти новых партнеров за рубежом и развивать в других странах свои филиалы привело к восстановлению интенсивности заграничных командировок. Так, в январе—апреле 2023 года спрос бизнес-туристов на полеты за рубеж вырос на 87% год к году, следует из данных «Аэроклуба». Доля поездок за рубеж выросла в общей структуре командировок за год с 11% до 15%.

Старший консультант рекрутингового центра Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова связывала такую тенденцию с построением новых международных связей компаний: «Многие из них ищут поставщиков после ухода части западных игроков, открывают зарубежные филиалы, а в России, в свою очередь, начинают работать игроки из других стран».

В России все еще идет диверсификация рынка делового туризма как из-за развития внутренних перелетов, так и из-за трансформации международного сотрудничества — развития восточного направления, объясняет эксперт НТИ по технологическим рынкам, координатор проектов Фонда «ЦСР "Северо-Запад"» Елизавета Годунова: «Актуальность поездок для государственной и бизнес-авиации на дальние расстояния остается велика».

Для малого и среднего бизнеса в сфере делового туризма, по ее словам, сложно предположить быстрое развитие на данный момент, так как крупные компании на рынке будут нацелены на то, чтобы забрать их долю на рынке и не препятствовать развитию.

Юлия Юрасова