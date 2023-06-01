Скоростной состав избежал остановок

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сообщением Москва — Санкт-Петербург не останавливается, а завершить проект планируется к 2027 году. К этому же времени будет представлен новый подвижной состав, который будет полностью состоять из комплектующих российских производителей. Его разработкой ОАО РЖД занимается совместно с компанией «Синара». Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

План строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург был согласован в августе 2021 года. Новая магистраль должна сократить время пути до 2 часов 15 минут. Однако позже, как сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 11.11.2021), правительство обсуждало отказ от строительства или сдвиг сроков.

Как сообщил на пресс-конференции 31 мая начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, работы по проекту строительства ВСМ не прекращались

«Мы ведем строительство МЦД-3 (Московский центральный диаметр.— «Ъ-СПб»), которое реализуется в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. Что касается захода в Петербург, то ведутся проектные работы по строительству железнодорожных путей от Московского вокзала до станции Обухово»,— сообщил господин Голомолзин.

По его словам, также ведутся проектные работы по строительству будущего вокзала, который расположится рядом с историческими корпусами Кокоревских складов (они же склады Северного страхового общества) на Лиговском проспекте, 52. «Будущий вокзал этой застройки с фрагментами складов Кокоревых, безусловно, останется. У нас есть договоренности. Сейчас идут предпроектные проработки»,— подчеркнул спикер.

Перевозить пассажиров по ВСМ будет специально разработанный подвижной состав, способный развивать скорость до 400 км/ч. Его собираются представить в 2027 году. Разработкой проекта занимается ОАО РЖД совместно с другими предприятиями, в том числе и с компанией «Синара».

Компания РЖД прошла ряд согласовательных моментов будущего облика подвижного состава. «В синергии совместно с компанией "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") будет вестись разработка нового подвижного состава,— говорит господин Голомолзин.— На сегодняшний день планируется, что это будет абсолютно новый подвижной состав из 100% комплектующих российских производителей. Напомню, что электропоезд "Ласточка" от компании "Синара" полностью прошел локализацию. В августе он будет представлен в Петербурге на "Экспо-1520" (VI Международный салон техники и технологий "Экспо-1520".— «Ъ-СПб»)».

Первоначально партнером в проекте по разработке скоростного поезда выступал Siemens. Однако немецкая компания в мае 2022 года приняла решение об окончательном уходе из России.

Проект ВСМ маршрута Москва — Петербург начали активно разрабатывать с 2019 года. Предполагалось, что входы в Москву и Петербург (участки Москва — Крюково и Обухово — Петербург) будут строиться за счет инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджета, в то время как основная протяженность трассы — участок Крюково — Обухово протяженностью 624,2 км — должна быть отдана в концессию.

Эксперты уже оценивали (см. «Ъ-СПб» от 17.02.2023) преимущества «Синары». Так, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечал, что у группы достаточно компетенций, о чем свидетельствуют высоколокализованная «Ласточка», успешный опыт трамвайной концессии в Таганроге и троллейбусной концессии в Челябинске.

Алла Михеенко