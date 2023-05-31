Чиновники закрывают утечку

Как стало известно "Ъ-Юг", АО «Ростовводоканал» может выплатить своим акционерам 3,6 млрд руб. дивидендов. С таким предложением выступило руководство компании «Евразийский», которая владеет 75% долей в АО. В компании говорят, что акционеры не получали дивиденды с 2014 года и теперь хотят воспользоваться своим правом. Однако, администрация Ростова, также имеющая долю в АО, обратились в суд с требованием заблокировать выплату. Городские власти ссылаются на постановление федеральной службы судебных приставов (ФСПП) о запрете действий, уменьшающих стоимость активов «Ростовводоканала». Запрет может быть связан с конфискацией имущества бенефициара «Евразийского» Станислава Светлицкого, который в 2020 году был осужден за мошенничество.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Вишневский уверен, что иск ДИЗО судебной перспективы не имеет

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Герман Вишневский уверен, что иск ДИЗО судебной перспективы не имеет

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Совет директоров АО «Ростовводоканал» принял решение рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную в период с 2014 по 2022 годы, направив ее на выплату дивидендов. Речь идет о сумме 3,6 млрд руб. Решение было принято на заседании совета директоров 10 мая.

Акционерами АО «Ростовводоканал» являются компания «Евразийский» (Москва) и администрация Ростова в лице городского Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО). Их доли в АО составляют соответственно 75% и 25%.

За выплату «Ростовводоканалом» дивидендов проголосовали семеро из девяти членов совета директоров. Остальные не поддержали это решение, они представляли в АО интересы ДИЗО.

Как заявил "Ъ-Юг" гендиректор компании «Евразийский» Герман Вишневский (он же является председателем совета директоров АО «Ростовводоканал»), акционеры «Ростовводоканала» в течение нескольких лет не получали дивидендов, теперь же они решили воспользоваться своим правом.

Общее собрание акционеров АО «Ростовводоканал» может утвердить решение о выплате дивидендов на заседании 14 июня. Большинством при голосовании по этому вопросу будет располагать компания «Евразийский» как крупнейший акционер АО.

ДИЗО Ростова уже обратился в арбитражный суд с требованием признать решение совета директоров относительно выплаты дивидендов недействительным.

В судебном иске департамент указывает на постановление ФСПП о запрете на совершение определенных действий с имуществом АО «Ростовводоканал», который, по мнению ведомства, относится и к выплате дивидендов. Постановление было принято в начале 2023 года, детали документа в иске не указаны.

Герман Вишневский в разговоре с "Ъ-Юг" сказал, что знает о наложенных ФСПП ограничениях на действия «которые уменьшают стоимость имущества "Ростовводоканала"». Подробнее на эту тему он говорить не стал. Тем не менее «иск ДИЗО никакой судебной перспективы не имеет», уверен господин Вишневский.

Получить комментарий в ДИЗО не удалось.

Возможно, постановление ФСПП, на которое ссылается в своем иске департамент, связано с арестом имущества бенефициара компании «Евразийский» Станислава Светлицкого.

Арест касается, в том числе, принадлежащих компании акций АО «Ростовводоканал».

Сам Станислав Светлицкий в настоящее время отбывает срок по обвинению в мошенничестве и хищении банковских средств. Приговор ему вынес Пролетарский райсуд Ростова, этот же суд принял решение об изъятии имущества предпринимателя и последующей реализации в счет возмещения ущерба государству.

По словам управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами Зои Галеевой, ограничение на выплату дивидендов может быть предусмотрено в постановлении ФСПП о наложении ареста. Однако, если право «Евразийского» на получение дохода по акциям АО «Ростовводоканал» не было ограничено, компания может получить дивиденды в свое распоряжение, считает юрист.

Отметим, что в настоящее время председателем совета директоров АО «Евразийский» является супруга осужденного предпринимателя Светлана Светлицкая.

Как ранее писал «Ъ-Юг», связанные со Станиславом Светлицким акции АО «Ростовводоканал» были выставлены на аукцион. Покупателя планировалось определить 14 сентября 2022 года. Однако торги не состоялись, поскольку Чертановский районный суд Москвы временно запретил их проведение. Решение о приостановке торгов было принято по требованию Станислава Светлицкого. Он заявил иск о несогласии с оценкой акций. Запрет на проведение аукциона стал обеспечительной мерой до окончания судебного разбирательства по вопросу о стоимости акций.

Вадим Водолазов