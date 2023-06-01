Быть неравнодушным и помогать осознанно

Об устойчивой примете времени рассуждают директор Благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко и ее заместитель Марина Белоглазова.



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Какое место занимает благотворительный фонд в вашей жизни?

Юлия: Сложно обозначить это в процентном или количественном выражении. Фонд — это и есть наша жизнь. Мы включены постоянно, и нет никакой «красной черты», нет времени суток, когда было бы нельзя позвонить. Это касается всего коллектива. В нашем фонде совершенно точно нет случайных людей. За двадцать лет, что я здесь работаю, кто-то приходит и уходит: не выдерживает морально или просто понимает, что это не его зона интересов. Надо понимать, что в фонд обращаются те, кому плохо. И если ты не любишь людей, если у тебя недостаточно терпения и выдержки, если ты не дружен сам с собой, здесь будет тяжело работать. Да, любить людей и свое дело — это первоочередное. У вас десятки масштабных и успешных проектов. Расскажите о самых ярких, значимых.

Марина: Один из наших любимых — фанд-райзинговый проект «Ты ему нужен», помогающий тяжелобольным детям. И очень значим для меня реабилитационный проект «Игры победителей» для ребят, которые победили онкологию и которым мы даем возможность снова побеждать — теперь уже в спортивных состязаниях. Дело в том, что за время длительного лечения дети выпадают из социума. Чтобы вернуться в привычную жизнь, для них важно коммуницировать с другими детьми, чувствовать поддержку близких, соревноваться и выигрывать. Когда детки выходят на парад под наш гимн — это непередаваемые эмоции. Они и правда победители — болезни, обстоятельств, своего стеснения и неуверенности.

Юлия: Мне очень близки творческие проекты. Один из таких — «Услышать невидимое» — мы реализовали в прошлом году на площадке МТС Live Холл. Проект задумывался под нашу подопечную Василису Карпенко. Девочка, лишенная зрения, обладает уникальным музыкальным даром, абсолютным слухом и невероятно позитивным мышлением. И вот она впервые вышла на большую сцену. С ней глобально поработала огромная команда специалистов и партнеров. В итоге получился грандиозный концерт-спектакль с участием симфонического оркестра, который оставил неизгладимый след в душе — нашей и, я уверена, у каждого из пяти тысяч зрителей.

А буквально на прошлой неделе мы реализовали еще один потрясающий проект — Всероссийский форум юных дарований «АртНавигатор» с участием экспертов в области хореографии, вокала, журналистики, изобразительного искусства. Получили невероятную обратную связь и… колоссальное удовольствие от сделанного!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено фондом «Дети России» Фото: Предоставлено фондом «Дети России»

Что самое вдохновляющее и самое сложное в работе в благотворительном фонде?

Марина: Для меня вдохновение — это детские улыбки и благодарность людей, больших и маленьких. Бывают очень трогательные реакции — детки присылают видеообращения, голосовые сообщения, рисунки, шлют весточки со всей России. И ты понимаешь — все не зря. Иногда люди могут не поблагодарить, но осознание факта, что этот ребенок получит необходимое лечение, а в эту клинику будет поставлено нужное оборудование, а здесь мы провели классный фестиваль, очень вдохновляет. Сложности в работе бывают, конечно. Например, мы часто сталкиваемся с недопониманием и даже с потребительским отношением со стороны мам особенных детей, которые считают, что им должны «все и сразу». Приходится включать максимальный режим самообладания. Мы готовы помогать, но без взаимопонимания это невозможно.

Юлия: Не все в наших силах, где-то просьбы не соответствуют внутренним правилам фонда — нам необходимо иметь холодный рассудок, чтобы здраво взвешивать все «за» и «против» и уметь говорить «нет», при этом не реагировать на достаточно жесткую агрессию, которая возникает со стороны родителей. Проявлять твердость — это всегда непросто, но чувство жалости вообще неправильное в нашей профессии. Особенно, когда понимаешь, что помощь не принесет никакой пользы, разве что эффект плацебо и самоутешение для родителей. Но эту же самую помощь можно направить другим детям и получить реальный результат.

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Изменилось ли сегодня отношение людей к благотворительности?

Марина: Мне часто говорят: «Вам, наверное, только богатые помогают». Нет, конечно. Океан начинается с капли, каждый рубль важен. К нам, например, приходят и пенсионеры — ежемесячно, в одно и то же время, видимо, когда получают пенсию, приносят сто, пятьсот, тысячу рублей. «Мои сто рублей ничего не решат» — это стереотип. Посчитайте, какая сумма набирается, если будет двести, триста человек. Безусловно, есть и очень состоятельные люди, которые постоянно помогают. Некоторые на день рождения вместо подарков просят своих гостей сделать пожертвования в фонд. Мы очень благодарны за это. Есть добрые друзья фонда, которым можно позвонить в экстренной ситуации, если нет времени на сборы, и они помогут. Радует, что появляются новые партнеры. Причем по доброй воле, осознанно. Еще я бы отметила очевидный тренд среди молодежи — волонтерство в больницах и благотворительных проектах. Помогать можно не только деньгами, но и своим непосредственным участием.

Юлия: Да, история с ковидом очень сплотила людей, подняла волну сознательной помощи. Если не финансовой, то соучастия — совершенно точно. С уходом крупных мировых брендов, у которых десятилетиями выстроена система благотворительности, освободилась ниша для российских компаний. Нельзя сказать, что прежде они не были задействованы, но сейчас их больше, и их помощь систематичнее. Речь в первую очередь о среднем бизнесе.

Марина: Бывает, компании приходят со своей инициативой, и она сразу приживается. Например, восемь лет подряд мы проводим региональный забег юристов Legal Run. Даже в пандемию, когда традиционный формат был невозможен, мы проводили офлайн-флешмоб — участники регистрировались на нашем сайте, оплачивали взнос и один бежал во дворе, другой по Плотинке, третий на даче. Таким образом партнеры помогают фонду и реализуют для себя что-то важное. Также мы много лет работаем с РЖД — в День железнодорожника сотрудники бегут в пользу нашего фонда.

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Как удерживать кредит доверия? Или с годами известному и уважаемому фонду жертвуют больше и проще?

Юлия: Люди, которые принципиально не доверяют фондам, были и будут. Как и благотворители, которые готовы помочь, но напрямую, не через фонд. Пожалуйста — целевые платежи поставщикам лекарства или оборудования для инвалидов и так далее. Наша цель — именно помощь! На фонд не тратится ни рубля привлеченных средств. И так мы работаем 25 лет. Не можем и не хотим рисковать именем — своим и нашего фонда.

Марина: Мы максимально открыты, всегда подробно объясняем: что — куда —кому. На сайте фонда представлены отчеты за каждое пожертвование, поэтому многие благотворители работают с нами давно, доверяют, уверенные, что их деньги точно дойдут до адресата. Некоторые люди до сих пор не понимают, почему через фонд жертвовать правильнее. Да потому, что мошеннические схемы как были, так и есть, выписки как подделывали, так и подделывают. А у нас есть медицинские и юридические эксперты — фонд досконально проверяет весь пакет документов по обращению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено фондом «Дети России» Фото: Предоставлено фондом «Дети России»

Помогают ли вам медийные персоны, звезды, так же, как и федеральным фондам?

Марина: У нашего фонда есть настоящие друзья, которые помогают привлекать внимание к проектам, участвуют в них. Андрей Рожков, например, если находится в Екатеринбурге, никогда не откажется приехать на мероприятие и пообщаться с нашими подопечными. Спортсмены поддерживают — Юра Прилуков, Сергей Карякин, медийные личности — Ксения Телешова, Татьяна Заводовская, Антон Зайцев и другие. Большой резонанс получила наша «свежая» акция «#ДоброСтиль — ДЕТИ РОССИИ». Восемь известных людей города нарисовали рисунки, которые мы перенесли на худи. Люди с интересом отреагировали на эту инициативу и с удовольствием приобретают эти экземпляры.

Стоимость одного худи — восемь тысяч рублей, но часто платят больше — последнее за сто тысяч купили. Все пожертвования, вырученные от продажи худи на нашем сайте, направляются тяжелобольным детям — участникам благотворительного проекта «Ты ему нужен».

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Как стать благополучателем фонда?

Юлия: Мы рассматриваем любое обращение, которое поступает в фонд. Есть внутренние правила, опубликованные на сайте, согласно которым принимаются заявки и выносятся решения, в том числе с участием экспертного совета, если речь идет о проекте для тяжелобольных детей. Творческие и спортивные программы — открытая тема. Мы изучаем запросы в индивидуальном порядк, причем мы никогда не перечисляем средства на расчетные счета родителей. Это всегда целевые платежи — либо медицинский или реабилитационный центр, либо поставщик оборудования. Если отправляем ребенка на соревнования, оплачиваем регистрационные взносы, дорогу, проживание и так далее.

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Какова ваша личная цель? Почему вы занимаетесь этим проектом?

Юлия: Есть определенное чувство нужности людям. Привыкаешь к осознанию, что ты востребована, «подсаживаешься» на роль проводника между теми, кто хочет помогать, и теми, кому необходимо помочь. Кстати, не каждый готов верить и принимать помощь. С этим мы тоже работаем.

Марина: Я живу и работаю по принципу «Можешь помочь — помогай». Меня так воспитали. А еще приятно, когда твои собственные дети тобой гордятся. И продолжают твою философию: «Мам, давай купим игрушку и подарим какому-нибудь ребенку на Елку желаний». В эти моменты понимаешь, что получилось донести до детей нечто очень важное: есть люди, которым нужна помощь, и от них нельзя отворачиваться.

Беседовала Наталья Каплун