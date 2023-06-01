По принципам добрососедства

Более 300 тыс. представителей коренных малочисленных народов (КМН) в России проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако их представители есть и в Свердловской области — в Ивдельском городском округе проживают 137 манси, из которых более 60 ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях. Жизнь уральских манси сопряжена со многими трудностями. Лесные поселения находятся в труднодоступных и отдаленных от населенных пунктов местах — до магазинов, медицинских и образовательных учреждений более 100 километров, а основными способами заработка являются традиционные промыслы, в частности, охота, рыбалка, собирательство грибов, ягод и дикоросов.



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Для сохранения численности манси, их культуры, традиции и языка в марте в Идельском городском округе был учрежден общественный совет по поддержке коренных малочисленных народов.

На собраниях совета уральские манси могут напрямую с властью и в системном режиме решать свои проблемы. Региональными и муниципальными программами предусматриваются социальные выплаты КМН, такие как пособия по безработице и пенсии. Власти также оплачивают путевки для оздоровления детей манси в уральских санаториях-профилакториях, закупают спецтехнику для жителей отдаленных поселков и занимаются реконструкцией транспортной инфраструктуры. Например, в текущем году в Ушме планируется построить капитальный мост через реку Лозьву. Ранее берега соединял подвесной мост, но из-за сильного обветшания он рухнул, и с тех пор местное население связывается друг с другом только по воде. Новый мост должен решить эту проблему.

Кроме того, общественники инициировали создание в Ивделе этнографического центра, посвященного культуре народа манси. На территории туристического объекта будут действовать швейная и ремесленная мастерские, центр приема пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги. Там планируется также расположить дом из сруба, охотничий лабаз, священный амбарчик, навес, объекты культа, памятный камень, имитацию колодца. Внутри дома будут располагаться выставочный и производственный залы. В этнографическом центре смогут постоянно работать минимум семь представителей манси. Развитие туризма в целом становится хорошим подспорьем в жизни и источником дохода коренных малочисленных народов. Помимо удовлетворения интереса туристов к самой культуре манси, они могут презентовать достопримечательности своего округа — перевал Дятлова, горы, пещеры, карьеры и природу уральского края. Вместе с тем манси могут проводить прогулки на снегоходах, продавать сувениры, предметы народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

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К работе по сохранению народа манси подключаются и недропользователи, которые работают на территории Ивдельского городского округа. Они сотрудничают с местными и областными властями и общественными организациями, реализуя программную поддержку. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и уральские предприятия компании «Полиметалл» помогают манси решать бытовые проблемы, которые не предусматривают госпрограммы. Речь идет о закупе продуктов питания и лекарств, особенно в период весеннего половодья, когда реки разливаются и добраться до ближайшего населенного пункта физически невозможно. До начала половодья компании поставляют в лесные поселения манси продукты с длительным сроком хранения, а также нерецептурные медикаменты — витамины, противовирусные препараты, обезболивающее и жаропонижающее. Помимо этого, бизнес передает манси дрова, электрогенераторы, приспособления для охоты и рыбалки, спутниковые тарелки для обеспечения связи и доступа в интернет, поскольку связи с внешним миром в лесных поселениях практически нет.

Еще одной реальной и востребованной мерой поддержки для манси является получение профессионального образования. Школьное образование дети манси получают в интернате в поселке Полуночное, где им во внеурочное время рассказывают об особенностях быта манси, национальных традициях, праздниках. Чтобы не останавливаться на достигнутом, уральские предприятия компании «Полиметалл» помогают в организации обучения молодых манси в учреждениях профессионального образования Североуральска, Краснотурьинска, Югорска и даже Санкт-Петербурга. Большинство из представителей КМН выбирает профессии фельдшера, егеря, швеи, водителя. Во время обучения студенты получают материальную помощь от компании.

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Имея многолетний опыт сотрудничества с КМН на Дальнем Востоке, на Чукотке, в Хабаровском крае, «Полиметалл» активно применяет его и в Свердловской области. В прошлом году компания набрала группу из нескольких молодых манси и на базе Карпинского машиностроительного техникума обучила их специальности «слесарь-электрик», а также помогла в получении водительских удостоверений для управления автомобилями, снегоходами и спецтехникой. Эти навыки пригодятся им как для жизни в своих поселках, так и для работы в городе. В этом году для женщин-манси в Североуральском политехникуме планируется организовать обучение по специальностям «швея» и «закройщица». Обладая профессиональными навыками, они смогут не только сохранить свою традиционную одежду, но и производить ее для продажи.

Поддержка коренных малочисленных народов является одним из элементов стратегии устойчивого развития, которой придерживается весь современный бизнес. Компании так или иначе влияют на традиционный образ жизни манси. Понимая это, чувствуя необходимость в помощи и следуя принципам социальной ответственности, бизнес стремится создать комфортные для КМН условия. Это путь консенсусов, пусть добрососедства, чтобы абсолютно все жители территорий присутствия получали очевидные для себя блага от деятельности предприятий, видели улучшение качества их жизни.

Подготовила Анастасия Реутова