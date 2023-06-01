Город в городе

Екатеринбург — стремительно развивающийся и эволюционирующий с точки зрения архитектуры и урбанистки мегаполис. Во многом это заслуга девелоперов, которые решаются на современные и амбициозные проекты. Грамотное переосмысление внешнего облика города с учетом потребностей, понимания комфорта и образа жизни современных горожан ставит Екатеринбург на один уровень с мировыми столицами и притягивает сюда профессионалов высокого класса. Одним из девелоперов, которые в своей работе используют концепции комплексного развития территории, является Forum, зарекомендовавший себя за длительное время работы на рынке как компания, постоянно меняющая облик общественных пространств в лучшую сторону. Наглядным примером успешно переосмысленного застройщиком городского квартала стала улица Радищева, фактически получившая за сравнительно небольшой временной промежуток статус нового центра Екатеринбурга.
Фото: Предоставлено Forum Group
Пульс современного города — улица Радищева
Преображение улицы Радищева, некогда застроенной одно- или двухэтажными деревянными домами и находившейся в довольно плачевном состоянии, началось с амбициозного проекта застройщика — клубного дома «Тихвинъ». Данный проект стал идеальным примером редевелопмента территории, расположенной в центре города. Клубный дом и его инфраструктура полностью преобразили район, став одним из самых уютных и респектабельных в городе. «Тихвинъ» положил начало целому современному кварталу, в который сегодня входят торговые и жилые объекты, созданные девелопером Forum. Все они объединены единой концепцией благоустройства общественных пространств. В 2021 году, с учетом появления новых объектов, была проведена реконцепция улицы — создана единая линия озеленения, идущая от клубного дома к еще одному масштабному проекту застройщика Forum City. На сегодняшний день большая часть объектов от улицы Московской вниз до 8 Марта — это проекты девелопера.
Фото: Предоставлено Forum Group
Forum City. История места
«Встретимся на толкучке»: два столетия назад Коковинская площадь — место, где сейчас расположились высотки Forum City, — было любимым местом встречи горожан. В квадрате улиц Шейнкмана, Радищева, Малышева и Сакко и Ванцетти размещался знаменитый екатеринбургский рынок. Школьником на нем любил бывать будущий известный уральский писатель Павел Петрович Бажов. Торговлю на рынке ведут в том числе состоятельные купцы. Среди них братья Агафуровы, основавшие в Екатеринбурге знаменитый от Варшавы до Японии торговый дом. В 1930 году Коковинская площадь становится главным торговым местом города и получает почетное название — Центральный рынок. Взамен открытых столов и палаток приходят деревянные павильоны, а фермеры со всей области продают здесь мясо, рыбу, фрукты, овощи, бакалею. В 1950-х проходит новая реконструкция. На смену деревянным лавкам строят величественное здание — каменный павильон. Находиться здесь всегда значило быть в центре городских событий, ощущать пульс и ритм Екатеринбурга, заряжаться энергией и одновременно чувствовать себя в безопасности и комфорте.
Новую жизнь всему району, где когда-то все бурлило и пульсировало, вновь подарил Forum. Топовые кафе и рестораны, гастромаркет, коворкинги, медицинские центры, СПА-салоны, галереи, школы и детские сады, зеленые прогулочные зоны — это место стало настоящим центром притяжения горожан.
Атмосфера мегаполиса в европейском стиле
Изначальная концепция строительства торгово-офисного центра на месте Forum City со временем была пересмотрена застройщиком в сторону жилого направления. Идеальный вариант концепции «Город внутри города» был предложен архитекторами голландского бюро LEVS — компании с более чем 30-летним опытом проектирования и воплощения проектов. В основе идеи лежит замысел сочетать активность большого города с камерностью уединенного района. Это компактная, но при этом многофункциональная территория, где можно с легкостью перемещаться пешком из дома на работу, до детского сада, мест досуга или супермаркета. В этом проекте архитекторы изначально планировали сделать так, чтобы жизнь в центре города была комфортной, безопасной и при этом люди не были заперты, как в крепости. Этот жилой квартал стал воплощением мечты для тех, кто, выглядывая из окна, хочет видеть город, его жизнь, жить в этом потоке, но при этом иметь уютное жилье, где можно отдохнуть и погрузиться в атмосферу приватности.
С точки зрения архитектуры проект Forum City стал настоящим вызовом для девелопера, так как вновь предполагал переосмысление целого квартала в центре города и гармоничное вписывание его в уже существующую атмосферу улицы Радищева. Поэтому вместе с нидерландским бюро и его главой Мариан Лооф, которая ранее была главным архитектором Амстердама, застройщик продумывал каждый элемент нового проекта.
С визуальной точки зрения жилые башни Forum City разной высотности — от 8 до 30 этажей — создали динамичный и запоминающийся силуэт, вид которого стал на сегодняшний день одной из визитных карточек Екатеринбурга. А на каждом доме Forum City расположилась эксплуатируемая кровля с примерно одинаковым функционалом, но разными деталями. Компания первой в Екатеринбурге предложила жилой проект с таким типом кровли, что продемонстрировало способность этих пространств воплощать разные идеи и мечты резидентов.