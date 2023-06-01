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Большой Сысерти — большое плаванье

В последние годы город Сысерть в Свердловской области пользуется большой популярностью у туристов — на это влияют как поддержка региональными властями давно существующих достопримечательностей и усилия неравнодушных местных жителей, так и открытие частным бизнесом новых точек притяжения. Таким образом, инвестирование, финансирование и привлечение туристов помогают развивать город.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Приближается момент, когда проект «Большая Сысерть» получит статус туристического кластера. Это должно произойти примерно в конце лета 2023 года, как заявлял в январе гендиректор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами региона Леонид Гункевич. В состав проекта войдут первая кольцевая тропа в Свердловской области длиной более 100 км «Сысертская сотня», природный парк «Бажовские места», гольф-клуб, горнолыжный комплекс, пляжная инфраструктура и другие проекты, в том числе арт-кластер «Лето на заводе» на территории заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых — Соломирских, который в прошлом году посетило более 100 тыс. человек.

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Из других достопримечательностей, которые неизменно интересны туристам, стоит отметить мемориальный дом-музей Бажова, церковь Симеона и Анны, железоделательный завод первой половины XVIII века и один из самых узнаваемых символов Сысерти — Бессонову гору, с высоты которой видно весь город. Здесь в скором времени начнется строительство еще одной точки притяжения — термального курорта сети «Баден-Баден». Сейчас компания решает технические вопросы, предъявленные администрацией Сысерти. Отметим, владелец сети термальных курортов «Баден-Баден», основатель группы компаний Baden Family Евгений Кононов стал крупным инвестором для города.

Второй инвестиционный проект «Баден-Баден» с рабочим названием «Фабрика» стоимостью 2,2 млрд руб. готовится непосредственно в самой Сысерти, на территории бывшей мебельной фабрики, его открытие планируется в 2024–2025 году. Особенностью этого термального курорта станет фокус на семьях с детьми — особый упор будет сделан на детские развлечения, такие как большой развлекательный центр, игровые комнаты, бассейны с горками и водопадами.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На курорте будут организованы места общественного питания различного формата. Для гостей, только что вышедших из бассейна или из бани, предусмотрено пляжное кафе, где можно находиться в купальнике или в полотенце, появятся специальное детское кафе, ресторан с популярными блюдами в авторском исполнении и банкетная площадка. Кроме того, на территории откроется детский ресторан с мировым именем по мотивам известного российского мультфильма.

Также будут созданы комплексы бань и саун, пляж, точки питания и несколько корпусов апартаментов гостиничного типа — их продажи уже начались. При этом апартаменты имеют разные типы планировок (в том числе двухуровневую) и продаются с дизайнерским ремонтом под ключ и необходимой техникой. Предполагаемая окупаемость составит около 5–6 лет — приобретение объекта на территории курорта привлекательно не только для собственного отдыха, но и в качестве инвестиции для сдачи в аренду, что будет особенно востребовано у гостей города. Отметим, что благодаря растущему туристическому интересу желающих отдохнуть в Сысерти становится больше с каждым годом. По данным компании, в первую очередь это актуально для жителей Екатеринбурга и Челябинска, однако среди покупателей и арендаторов есть москвичи и питерцы, которые ранее проживали на Урале, а также жители других регионов.

Кроме того, Baden Family планирует заняться благоустройством пляжа и улицы возле курорта. При дальнейшем развитии компании в городе планируется облагораживание территорий, прилегающих к проектам компании, включая оба будущих курорта и ресторан «Господский дом», открытие которого также в планах.

В ресторане будет установлена настоящая русская печь, а в меню войдет фьюжн современных и аутентичных уральских блюд из локальных продуктов.

Подготовила Ирина Пичурина

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