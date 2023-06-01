«Зеленая волна» накрыла Урал

На государственном уровне проекты формирования комфортной городской среды привлекают внимание граждан к проблемам благоустройства, а также формируют запрос на общественную инициацию перемен. Компании, реализующие принципы Устойчивого развития, такие как РУСАЛ, пошли дальше. Они вовлекают в озеленение общественных пространств широкое волонтерское сообщество и горожан. Примером такого взаимодействия является акция «Зеленая волна», поддержанная на старте Олегом Дерипаской. Сейчас ее реализует созданный им Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.
Фото: Юлия Магдалинина
Экологический марафон «Зеленая волна» по поддержанию природоохранных и экологических инициатив был запущен РУСАЛом в 2017 году, быстро завоевав интерес как активных горожан и волонтеров, так и НКО и властей. Благодаря ежегодному грантовому конкурсу удается реализовать сотни проектов по озеленению и благоустройству парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и детских площадок.
В этом году «Зеленая волна» охватит 18 городов, в том числе столицу Армении — Ереван. Всего волонтеры планируют высадить около 2 тыс. саженцев кустарников, деревьев и декоративных многолетних растений. Закономерно, что и Свердловская область, где вопросам экологии и благоустройства общественных пространств уделяется большое внимание, традиционно присоединилась к акции. Например, в Краснотурьинске волонтеры высадят аллею из 60 рябин на ул. Карла Маркса, а на промплощадке железнодорожного цеха БАЗа появятся зеленые зоны из жасмина и айвы.
Североуральск же встретит акцию уже в шестой раз. За прошедшие пять лет волонтеры и местные жители озеленили улицы Белинского, Павла Баянова, Чкалова, Степана Разина, высадив там около 500 деревьев и декоративных кустарников.
И если в год запуска программы в акции в основном участвовали активисты Молодежного совета СУБРа и их подшефные из детского дома, то в прошлом году благоустраивать Североуральск пришли более 130 человек из разных организаций и предприятий города. В этом году «Зеленую волну» примет поселок Черемухово, где активисты посадят 90 деревьев — яблони, рябину и сирень.
Каменск-Уральский «Зеленая волна» накрыла уже в седьмой раз. В этом году за четыре дня волонтеры, сотрудники Уральского алюминиевого завода, школьники и жители города озеленили шесть территорий. Руководитель городских программ ЦСП РУСАЛа Мария Курганская рассказала, что были благоустроены четыре территории на промплощадке УАЗа и еще две — в учреждениях, с которыми компания давно сотрудничает.
На территории УАЗа появились новые островки с сиренью, липой, дереном, несколькими видами спиреи, рябины и яблони, курильским чаем. В частности, волонтеры озеленили площадки у управления ООО «РУСАЛ Кремний Урал», цеха кальцинации, центральной лаборатории и цеха химводоочистки Красногорской ТЭЦ. А на территории социально-реабилитационного центра «Лада» волонтерами была озеленена площадка для детей.
Традиционно организаторы обеспечили участников «Зеленой волны» всем необходимым: лопатами, ведрами, лейками и перчатками. Кроме того, на всех акциях ЦСП в Каменске-Уральском использовалась многоразовая посуда для борьбы с засильем пластика.
«Мы с семьей принимаем участие в «Зеленой волне» каждый год. Дети растут и видят, как вместе с ними растут посаженные ими деревья и кустарники», — рассказала корпоративный волонтер, кладовщик цеха складского хозяйства УАЗа Елена Сидорова.