«Зеленая волна» накрыла Урал

На государственном уровне проекты формирования комфортной городской среды привлекают внимание граждан к проблемам благоустройства, а также формируют запрос на общественную инициацию перемен. Компании, реализующие принципы Устойчивого развития, такие как РУСАЛ, пошли дальше. Они вовлекают в озеленение общественных пространств широкое волонтерское сообщество и горожан. Примером такого взаимодействия является акция «Зеленая волна», поддержанная на старте Олегом Дерипаской. Сейчас ее реализует созданный им Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Магдалинина Фото: Юлия Магдалинина

Экологический марафон «Зеленая волна» по поддержанию природоохранных и экологических инициатив был запущен РУСАЛом в 2017 году, быстро завоевав интерес как активных горожан и волонтеров, так и НКО и властей. Благодаря ежегодному грантовому конкурсу удается реализовать сотни проектов по озеленению и благоустройству парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и детских площадок.

В этом году «Зеленая волна» охватит 18 городов, в том числе столицу Армении — Ереван. Всего волонтеры планируют высадить около 2 тыс. саженцев кустарников, деревьев и декоративных многолетних растений. Закономерно, что и Свердловская область, где вопросам экологии и благоустройства общественных пространств уделяется большое внимание, традиционно присоединилась к акции. Например, в Краснотурьинске волонтеры высадят аллею из 60 рябин на ул. Карла Маркса, а на промплощадке железнодорожного цеха БАЗа появятся зеленые зоны из жасмина и айвы.

Североуральск же встретит акцию уже в шестой раз. За прошедшие пять лет волонтеры и местные жители озеленили улицы Белинского, Павла Баянова, Чкалова, Степана Разина, высадив там около 500 деревьев и декоративных кустарников.

И если в год запуска программы в акции в основном участвовали активисты Молодежного совета СУБРа и их подшефные из детского дома, то в прошлом году благоустраивать Североуральск пришли более 130 человек из разных организаций и предприятий города. В этом году «Зеленую волну» примет поселок Черемухово, где активисты посадят 90 деревьев — яблони, рябину и сирень.

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Каменск-Уральский «Зеленая волна» накрыла уже в седьмой раз. В этом году за четыре дня волонтеры, сотрудники Уральского алюминиевого завода, школьники и жители города озеленили шесть территорий. Руководитель городских программ ЦСП РУСАЛа Мария Курганская рассказала, что были благоустроены четыре территории на промплощадке УАЗа и еще две — в учреждениях, с которыми компания давно сотрудничает.

На территории УАЗа появились новые островки с сиренью, липой, дереном, несколькими видами спиреи, рябины и яблони, курильским чаем. В частности, волонтеры озеленили площадки у управления ООО «РУСАЛ Кремний Урал», цеха кальцинации, центральной лаборатории и цеха химводоочистки Красногорской ТЭЦ. А на территории социально-реабилитационного центра «Лада» волонтерами была озеленена площадка для детей.

Традиционно организаторы обеспечили участников «Зеленой волны» всем необходимым: лопатами, ведрами, лейками и перчатками. Кроме того, на всех акциях ЦСП в Каменске-Уральском использовалась многоразовая посуда для борьбы с засильем пластика.

«Мы с семьей принимаем участие в «Зеленой волне» каждый год. Дети растут и видят, как вместе с ними растут посаженные ими деревья и кустарники», — рассказала корпоративный волонтер, кладовщик цеха складского хозяйства УАЗа Елена Сидорова.

Подготовил Илья Смирнов