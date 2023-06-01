«Высотность городов будет расти»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Улаз Фото: Евгения Улаз

— Вы уже более двух лет на посту вице-мэра Екатеринбурга, какие главные изменения за это время можете отметить?

— Екатеринбург — динамичный город с особенной атмосферой, здесь основательность и деловитость соединились со стремительным движением вперед. Мне нравится, что город впитывает и трансформирует все лучшее, одновременно подчеркивая свою уникальность. Екатеринбург растет и хорошеет — это заметнее с каждым годом. Но важнее всего то, что за каждым успешным делом стоят жители — целеустремленные, трудолюбивые, смелые с большой и открытой душой. И говорить о результатах работы можно только в разрезе вопроса, что полезного для города и его жителей произошло за последнее время.

— Вопрос, который наиболее волнует горожан, — социальные объекты. Что изменилось в этой сфере?

— Прежде всего, достигнута стабильность объемов строительства и бюджетного финансирования. За последние годы в среднем сдается по 3–4 объекта образования, а также порядка 10 объектов улично-дорожной сети. Развитие сети учреждений сферы образования — одна из наших приоритетных задач. И здесь уже можно говорить о значительных результатах. На сегодняшний день практически завершено строительство детского сада на 250 мест в поселке Мичуринский, нового корпуса столовой на 300 мест школы № 106 и нового корпуса на 1 000 мест гимназии № 40 по ул. Мичурина.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию три школы общей вместимостью 3 500 мест*.

* Школы № 1 на 1 200 мест в квартале № 17 района Академический, нового здания школы № 41 на 925 мест по ул. Котельникова и нового здания школы на 1 500 мест по ул. Советской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня / Администрация города Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация города Екатеринбурга

—За счет чего удается достигать таких результатов?

— Важным элементом стала плановая работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры по нацпроектам, механизмам инфраструктурных бюджетных кредитов и другим программам. Кроме того, мы взяли курс на значительное сокращение сроков строительства при строгом соблюдении технологии строительно-монтажных работ и качества их выполнения, за что особая благодарность строителям. Так, за 9 месяцев в 2021–22 годах были сданы 4 детских сада, за 11 месяцев был введен новый корпус лицея № 120.

А в школу № 40 дети пойдут уже в сентябре этого года вместо планируемого сентября 2025 года. Еще одним немаловажным моментом стала реализация мероприятий по строительству объектов в Екатеринбурге в рамках концессионных соглашений. Необходимо также отметить и высокую вовлеченность застройщиков в процессы формирования развитой социальной инфраструктуры города.

Есть даже истории безвозмездной передачи городу помещений для детских садов — на Уралмаше и на Юго-Западе. Чем больше появляется таких примеров, тем комфортнее становится городская среда.

Все эти результаты, вовлеченность всех участников в общий процесс преображения и развития территории Екатеринбурга вдохновляет и позволяет строить действительно интересные и масштабные планы. Среди таких, к примеру, проект школы-муниципалитета для создания многофункционального образовательного пространства в Горном Щите, включающего в себя такие возможности, как бассейн, ледовая арена, скалодром, кинотеатр, ФОК и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Администрацией города Екатеринбурга Фото: Предоставлено Администрацией города Екатеринбурга

— А что касается транспортной инфраструктуры?

— В рамках реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в ближайшее время будет открыто трамвайное движение в Академический район. Помимо прочего, будет выполнено строительство улиц Рябинина и Вавилова от ул. Парина до ул. Ландау, а на строительстве транспортной развязки «Калина» запланировано открытие транзитного движения по путепроводу от переулка Базового в сторону улицы Комсомольской и по путепроводу от Егоршинского подхода в сторону улицы Комсомольской.

— В этом году была обновлена редакция Генерального плана развития столицы Урала до 2025 года. Как она была актуализирована?

— Это действительно важное событие этого года. Обновленная версия разработана с учетом интересов граждан и основана на социальных, экономических, экологических факторах, способствующих устойчивому развитию Екатеринбурга, его инженерной и транспортной инфраструктур.

Параллельно мы работали и над перспективным проектом — Генеральным планом 2045, сейчас он проходит стадию согласования и к юбилею города будет готов.

— Значимым этапом в развитии города стала программа комплексного развития территорий Екатеринбурга. Расскажите, какие позитивные изменения наблюдаются в этой сфере.

— Как вы уже знаете, на территории города заключены 5 договоров КРТ — 3 жилой территории и 2 нежилой. Инвесторы по договорам КРТ жилой застройки приступили к реализации основного этапа — это расселение граждан и снос расселенных домов. Считаю, что мы добились определенных успехов в реализации этого проекта.

На сегодняшний день по площадкам в границах КРТ расположены 34 многоквартирных дома, из них 7 аварийных. Расселению подлежат более 480 жилых помещений, в КРТ участвуют порядка 700 граждан. Вполне естественно, что у них возникают вопросы о соответствии предложений застройщиков своим представлениям о будущей квартире. Мы оперативно рассматриваем такие вопросы, находимся в постоянном контакте с инвесторами. Нерешенных вопросов в настоящее время нет.

Думаю, что с учетом количества ветхого аварийного фонда программа КРТ в Екатеринбурге может реализовываться ближайшие 15–20 лет.

Во всяком случае, мы стремимся к тому, чтобы улучшить жилищные условия максимального количества граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня / Администрация города Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация города Екатеринбурга

— Администрация города вновь вернула себе право по обязательному согласованию архитектурно-градостроительного облика новостроек (АГО). Что это дало городу?

— Действительно, контроль архитектурного облика зданий Екатеринбурга к нам вернулся. Однако это не означает, что мы планируем чинить препятствия застройщикам. Наоборот, требования по согласованию АГО определят для муниципалитета и застройщиков понятные процедуры взаимодействия, установят четкие условия и рамки проектирования объектов на территориях Екатеринбурга.

— Как вы оцениваете работу застройщиков в плане благоустройства Екатеринбурга? Стали ли они, по вашему мнению, уделять этому вопросу больше внимания?

— Однозначно качество благоустройства выросло. При рассмотрении архитектурно-градостроительного облика мы контролируем все в комплексе, в том числе и вопросы благоустройства. Есть примеры, когда с целью повышения качества городской среды застройщики проектируют и создают прилегающие общественные пространства, набережные. Застройщики Екатеринбурга активно используют российский и мировой опыт в данном направлении. Мы стараемся рекомендовать использование разнообразных качественных тротуарных покрытий, применение различных ландшафтных приемов при проектировании и благоустройстве объектов. Соответственно, качественное ландшафтное благоустройство становится неотъемлемой частью запроса потребителя при выборе нового жилья, одним из драйверов рейтинга застройщика. Оно определяет его конкурентоспособность на рынке жилья и в целом конкурентность возводимой недвижимости.

— При участии Алексея Орлова в Екатеринбурге не раз обсуждали благоустройство набережной Исети. Застройщики играют в этом ключевую роль. На каком этапе сейчас работы, как строительное сообщество поддерживает данные проекты?

— Набережные Исети — это своеобразное лицо города, любимое место времяпрепровождения многих горожан, поэтому их благоустройству уделяется действительно пристальное внимание. В рамках стратегии развития разработан стандарт комплексного благоустройства набережных, в том числе типология прибрежных территорий для каждого участка. Концепции и эскизные проекты существуют на 12 км набережных реки Исеть, и на 2 км разработана концепция набережной реки Патрушихи.

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— Будут ли реализовываться какие-то проекты уже в этом году? В каком состоянии сейчас находится проект от «Открытого консорциума»? Как планируется развивать эту идею?

— В этом году планируется приступить к благоустройству набережной вдоль жилого комплекса Clever park. Концепция предполагает создание природного берега, озеленение территории, организацию пешеходных и велосипедных маршрутов и разнообразных зон отдыха. Что касается благоустройства и развития территории вокруг Городского пруда, то концепция, выполненная командой, «Открытый консорциум», является основой для детальной проработки проектов участков набережной в центральной части. Активная работа в этом направлении также обсуждается не только с застройщиками, но и с другими неравнодушными представителями бизнес-сообществ.

— В Екатеринбурге обсуждается строительство небоскребов минимум в трех локациях: второй «Высоцкий», Екатеринбург-Сити, квартал «Брусники» на Челюскинцев. Как вы относитесь к тому, что город обрастает новыми высотками? Подготовлен ли он со стороны инфраструктуры и сетей к такой нагрузке?

— Высотное строительство есть, и с каждым годом оно завоевывает все большее число последователей. Высотность городов будет расти. Это естественная тенденция, отвечающая запросу времени.

Высотные здания всегда привлекательны в масштабе архитектуры, они акцентируют на себе внимание, являются доминантами. Однако нельзя бездумно строить высотные башни.

На сегодняшний день установлены определенные территории, содержащие ограничения по высоте объектов капитального строительства в Екатеринбурге. С начала 2022 года разрешения на строительство объектов высотой выше 100 метров мы не выдавали. Но если застройщик планирует строительство высотного здания при соблюдении действующего законодательства и строительных нормативов, то администрация возражать не станет. Что касается трех небоскребов, которые вы упомянули, то они расположены в зоне действия централизованных сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). На сегодняшний день технической возможностью существующих сетей эти объекты обеспечены.

— За последние годы в Екатеринбург пришло много федеральных и иногородних застройщиков. Проекты новых компаний преображают город? Не возникает ли проблем с новыми участниками рынка?

— Появление в городе федеральных и иногородних застройщиков давно не удивляет строительное сообщество Екатеринбурга. Многие годы у нас успешно реализуют градостроительные проекты Группа ЛСР, ПИК, «Брусника» и ряд других, с которыми налажены конструктивные рабочие отношения. За эти годы пришло осознание, что это не только здоровая конкуренция местному строительному рынку, но и возможность применения новых технологий, материалов, современных концептуальных подходов, архитектурных и градостроительных решений, вовлеченность новых компаний в реализацию Стратегического плана развития Екатеринбурга.

Поэтому приход компаний из других регионов не вызывает отторжения. Конечно, в начале взаимоотношений по реализации новых проектов необходимо время для адаптации, но возникающие вопросы по большей части не принципиальные, и мы их совместно решаем.

Кроме того, следует отметить, что многие федеральные и иногородние застройщики, реализуя проекты по застройке города, вступают в региональные саморегулируемые организации, становясь полноправными членами строительного сообщества, принимая активное участие в деловой и общественной жизни Екатеринбурга на благо горожан.

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— Вернемся к социальной повестке и образованию. В Екатеринбурге по вашей инициативе открылся первый Строительный класс. Объясните его суть. Можете ли вы уже оценить этот проект? Существуют ли планы по его масштабированию? Поможет ли это в будущем решить проблему с кадрами?

— Строительный класс — это совместный проект администрации Екатеринбурга, Уральского федерального университета и гимназии № 2. Мы объединились с одной целью —популяризировать инженерно-строительные профессии у старшеклассников. Проделана большая работа, мы структурировали профильные дисциплины десятиклассников, сегодня они изучают архитектуру, строительное материаловедение, экспертизу недвижимости и инновационную деятельность в строительстве. А в 11 классе перейдут к изучению технологии строительных процессов, возведения зданий и других предметов. Программа обучения состоит не только из теоретической части.

В рамках практики ребята посещают строительные площадки Екатеринбурга. Так, например, в этом году ученики ездили на завод по производству железобетонных конструкций компании ЛСР, посетили ледовую арену УГМК, съездили на экскурсию в штаб-квартиру Русской медной компании и не только. Уверен, что обучение в строительном классе поможет ребятам сделать осознанный выбор профессии и многие захотят поступить в Институт строительства и архитектуры Уральского федерального университета. Конечно, подготовка инженерно-строительных кадров, начиная со школы, поможет повысить престиж инженерных специальностей среди молодежи и в будущем решить проблему нехватки высококвалифицированных специалистов в области строительства.

Беседовала Марина Архипова