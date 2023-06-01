Страна чемпионов

«Биатлон в школу — Биатлон в ГТО» — беспрецедентный совместный проект компании «ФОРЭС» и Свердловского регионального отделения физкультурно-спортивного объединения «Юность России», стартовавший на Среднем Урале в 2019 году, — приобретает федеральный масштаб. Еще никогда прежде возможность заниматься этим достаточно затратным видом спорта не была такой доступной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФОРЭС Фото: Пресс-служба ФОРЭС

Суть проекта заключается в возрождении традиций ГТО и вовлечении детей в занятия биатлоном в рамках школьной программы. Идея популяризации этого вида спорта на базе образовательных учреждений, которую поддержали Министерство спорта РФ и Союз биатлонистов России, принадлежит Юрию Громыко, председателю Свердловского регионального отделения Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» с 1998 года. Профессиональный биатлонист, инструктор по спорту, он помнит времена, когда ГТО было частью жизни советских людей, когда в каждой семье был «разрядник». С 80-х годов Юрий Иванович возглавлял физкультурно-массовую, оздоровительную и спортивную работу в локомотивном депо «Свердловск-Сортировочный», создал объединение «Спорткомплекс «Здоровье» для всей семьи с модной тогда ритмической гимнастикой и «качалками», признанный, кстати, лучшим в Советском Союзе спортивным сооружением на полном самообеспечении.

Помнит Юрий Иванович и как в первые годы перестройки ГТО предали забвению, назвав эту спортивную дисциплину «проявлением милитаризма», и как ослабевала школа биатлона. Накопленный опыт лег в основу проекта «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО», стартовавший на родине пяти олимпийских чемпионов по биатлону — в Свердловской области. Но довольно быстро к нему присоединились сотни учебных заведений из разных уголков страны.

Авторская программа проекта в 2023 году прошла экспертизу и включена комиссией Министерства просвещения РФ в число восьми видов спорта, рекомендованных в рамках урока физической культуры в российских школах и колледжах, как и привычные легкая атлетика, лыжные гонки и гимнастика.

Компания «ФОРЭС» поддержала проект еще в его подготовительной фазе. Благодаря вложениям компании — а это более 100 миллионов рублей — программа реализована более чем в 200 учебных заведениях Свердловской области, а также в образовательном секторе ХМАО-Югры, Курганской области, Центрального и Приволжского федеральных округов — в школах и колледжах Самарской, Нижегородской и Орловской областей. Использовать опыт Свердловской области готовы еще десять субъектов России. Заявки на участие в программе поступают в том числе из новых регионов России.

Так частная инициатива получила шансы стать новым масштабным движением. Это подтверждает и прошедший 18 мая на стадионе «Калининец» финал регионального этапа «Биатлон в школу», в котором участвовали 163 команды. Почти тысяча учеников со всей Свердловской области боролись за пьедестал по алгоритму «четвертой тренировки» из программы подготовки профессиональных биатлонистов: работа с винтовкой, силовые упражнения и отработка спуска в помещении. Было эмоционально, порой напряженно, по-спортивному. Школьники, показавшие лучшие результаты, примут участие во Всероссийских соревнованиях по школьному биатлону, которые состоятся этой осенью в Екатеринбурге.

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Как это работает?

Доступность и максимальная безопасность — основные преимущества «Биатлона в школу», органично вписавшегося в образовательную среду. Это уже неоспоримый факт. Секрет такой востребованности — мобильный комплект оборудования, который позволяет легко интегрировать элементы биатлона в программу занятий по физкультуре. Если раньше тренировочный процесс в этой дисциплине был возможен только в тирах, то сейчас требуется несколько минут для создания «стрельбища» и организации занятий в совершенно разных локациях — в спортивном зале, в детском оздоровительном лагере, на стадионе или базе отдыха. Причем и зимой, и летом. Никогда прежде таких условий в школах не было.

Уникальный мобильный комплекс для школьного биатлона включает в себя линию огня (винтовка, стрелковый коврик, подставка) и линию мишени (установка, рама, защитный экран, в два раза превышающий нормативные требования безопасности). Дистанция стрельбы — 10 метров. Это значит, что можно использовать любой спортзал!

Что касается стрелкового комплекса, то он состоит из сборно-разборного пулеуловителя в комплекте с набором мишеней и мишенных установок, а также пружинно-поршневой винтовки калибра 4,5 мм (образец винтовки на базе МР-61, которую выпускает Ижевский механический завод), модернизированной с участием оружейников Союза биатлонистов России при поддержке компании «ФОРЭС». «На сегодняшний день это лучшая винтовка, сертифицированная для юных спортсменов на международных стартах. Такая же используется в молодежной сборной России по биатлону», — говорит Юрий Громыко.

«ФОРЭС» обеспечил безвозмездную передачу оборудования в школы. А команда проекта в обязательном порядке проводит семинары и открытые уроки с педагогами и детьми, подробно разъясняя и демонстрируя его возможности, поскольку школьный биатлон — это целый пласт возможных соревновательных активностей. Основу — стрельбу — можно комбинировать не только с лыжными гонками, но и с кроссом, «стометровкой», челночным бегом, отжиманиями, метанием гранаты, упражнениями на пресс и даже… плаванием.

Аквабиатлон, или заплыв со стрельбой в рамках проекта, проводится как в бассейне, так и на открытой воде. По сути, любой учитель физкультуры может взять базовую программу, которая разделена на несколько частей (начальная школа, среднее и старшее звено, детская спортивная школа, колледж), и вписать в учебный план индивидуальный сценарий интеграции элементов биатлона, стрельбы и комплекса ГТО.

«Предлагая иной формат урока физкультуры, мы сразу исходили из того, что необходимо обеспечить образовательный сектор оборудованием, иначе просто не получится. Поэтому два года мы финансируем закупку и поставку комплектов. Сейчас это более 2 тыс. комплектов в обращении и сотни заявок. Когда начинали, нам было важно, чтобы оборудование действительно работало, а не лежало под замком в школе — иначе какой в этом смысл? И спасибо педагогам, которые активно включились в работу. Мы получаем обратную связь, и есть совершенно удивительные истории: одна из школ в отдаленном муниципалитете, видимо, не очень избалованная вниманием, так хотела поскорее получить хотя бы один комплект, что они сообщили, что пойдут зимой с санками пешком несколько десятков километров, чтобы не ждать, когда машина будет отправлена. Поэтому, когда меня спрашивают, зачем вы это делаете, я отвечаю: потому что есть те, кому это нужно», — говорит генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев.

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Вырастить лидеров

Согласно данным отчета Минспорта РФ, именно в биатлоне произошел рост занимающихся, в отличие, например, от фигурного катания, где, напротив, случился спад. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Матч ТВ» объяснил это появлением программы «Биатлон в школу» и оказанием материальной помощи регионам. «Мне сложно говорить за другие виды спорта, но что касается нашего прироста, то мы реализуем разные проекты, связанные с биатлоном. Например, «Биатлон в школу». Наш спорт становится доступнее для разных категорий людей. Для нас это очень важно», — сказал Виктор Майгуров.

Он полагает, что «школьный биатлон» может стать базой для развития спорта высших достижений. И это не только про навыки меткой стрельбы и погружение в культуру российского биатлона, это про мотивацию и реальную возможность каждому ребенку стать частью большого спорта. Элементы биатлона, полиатлон, триатлон, легкая атлетика, плавание — любой из этих видов может дать толчок для того, чтобы идти дальше, профессионально развиваться в спорте.

Практика показывает, что посещаемость в школах и колледжах, где реализован проект, значительно улучшилась, — детям стало интересно ходить на занятия. Мобильный комплекс для биатлона позволяет поддерживать плотность урока физкультуры и вовлеченность каждого ученика на максимуме: кто-то отжимается и качает пресс, кто-то стреляет по мишеням. Желающих отсидеться на скамейке попросту нет. Правильное дыхание, движение пальцев, прицеливание — дети отрабатывают полезные спортивные навыки, разносторонне развиваются, естественно, повышается их самооценка. Тем более, когда они усваивают правила судейства и могут выступать или быть волонтерами на соревнованиях, выполняя серьезные «взрослые» функции.

В настоящее время «Юность России» совместно с компанией «ФОРЭС» работают над вопросом получения спортивных разрядов по программе «Биатлон в школу».

Подготовила Наталья Каплун