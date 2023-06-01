Как бизнес помогает развивать спортивную инфраструктуру Челябинской области

Любое производство — это в первую очередь люди. Их поддержка, развитие и мотивация являются важными задачами социально ответственного бизнеса. Поэтому современные предприятия выходят за пределы производственных площадок, благоустраивают городские пространства, реконструируют и создают новую инфраструктуру. Опираясь на общественный запрос, уральский бизнес инвестирует миллиарды рублей в спортивные проекты. Таким образом компании заботятся о главной ценности — о человеке, его семье и его здоровье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Уникальность на высоте

В крупных городах вопрос развития спортивной инфраструктуры не менее важен, чем доступность медицинских учреждений и обеспеченность местами в школах. Кроме того, масштабные спортивно-зрелищные объекты нередко являются архитектурными и досуговыми доминантами. Именно такой доминантой и станет многофункциональный комплекс «РМК-Арена», строительство которого началось в Челябинске в 2021 году. Объект не только выступит центром будущего «Спортивного города», который планируется возвести на северо-западе Челябинска, но и решит множество проблем густонаселенного района с организацией досуга для местных жителей. Здесь можно будет водить детей в секции, привести себя в спортивную форму и просто отдохнуть с семьей в выходной день.

Пятиэтажное здание площадью более 35 тыс. кв. м станет главной спортивной ареной для игровых видов спорта и единоборств. На ней можно будет проводить как спортивные соревнования международного уровня с 5 тыс. болельщиков, так и массовые концертные мероприятия на 8 тыс. человек. На «РМК-Арене» будут тренироваться и региональные спортивные школы — в проекте предусмотрено шесть локаций для занятий единоборствами. Кроме того, здесь оборудуют малую арену для проведения турниров по единоборствам и игровым видам спорта, фитнес-клуб, медицинский центр и фудкорт.

Фишкой арены станет профессиональная спортивная аэротруба диаметром 4,8 метра и высотой 24 метра. Скорость воздушного потока в ней будет достигать 250 м/с. В ней смогут тренироваться дети, любители и профессионалы, индивидуально и командами. Характеристики объекта позволят проводить соревнования международного уровня по аэротрубным дисциплинам. Это первая в Уральском федеральном округе (УрФО) аэротруба такого размера.

Над проектом «РМК-Арены» трудились российские и зарубежные проектировщики. Они предложили концепцию и визуализацию объекта, в частности, фасад выдержан в стиле хай-тек и выполнен из стекла и металла, и адаптировали все разработки под отечественные нормы. Благодаря совместной работе объект гармонично впишется в окружающую архитектурную застройку.

«Эта арена станет украшением для всей страны, здесь мы будем проводить престижные соревнования разного уровня. Но, главное, сюда будут приходить наши дети, и мы сможем привлекать к занятиям спортом жителей разных возрастов. Сделать это без современной спортивной инфраструктуры невозможно. Я благодарен РМК за решение построить в области такой объект. Это элемент социального партнерства — хороший пример другим бизнесменам вкладывать средства в развитие региона, создавать объекты, которые делают Челябинск современным, комфортным, удобным для жизни и реализации любого потенциала», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ожидается, что «РМК-Арену» ежемесячно будут посещать свыше 100 тыс. человек. Общая стоимость проекта превышает 5 млрд руб.

ФОКтурный запрос

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Пресс-служба ТМК Следующая фотография 1 / 2 Фото: Проектная документация Фото: Пресс-служба ТМК

Развитие спортивной инфраструктуры на территориях присутствия всегда опирается на реальные потребности местных жителей. Так, Карабаш — это промышленный город с 200-летней трудовой славой, где градообразующим предприятием является завод «Карабашмедь». В рамках развития комфортной городской среды завод еще в 2017 году построил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Металлург», а в 2022 году — бассейн с баней, которую просили карабашцы.

В бассейне проводятся занятия по лечебному и оздоровительному плаванию, в том числе для маломобильных групп населения. В здании также есть зал для фитнеса и групповых занятий, а в общественной бане установлена парная, отделанная ароматной липой. Несмотря на то, что бассейн открылся только в конце прошлого года, здесь уже сложилась своя команда по плаванию, а жители с большим энтузиазмом восприняли открытие общественной бани. Посещать комплекс могут все жители Карабаша, для детей до пяти лет посещение бесплатно, а для сотрудников завода «Карабашмедь» действует специальный тариф на сеансы по плаванию.

В Кыштыме местный медеэлектролитный завод построил ФОК для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, единоборствами и настольным теннисом. В комплексе также оборудованы зал силовых тренажеров, фитнес-зал, электронный тир, сауна и современный скалодром. Последний является уникальным не только для города, но и для всей Челябинской области, так как позволяет проводить соревнования по скалолазанию международного уровня.

Не менее важным проектом стал ФОК с бассейном, сауной и тренажерным залом в селе Варна (недалеко от Михеевского ГОК). Здесь проживает чуть более 10,3 тыс. человек, но есть местная ДЮСШ имени Н. В. Ловчикова, которая теперь помимо проведения занятий по футболу, волейболу, спортивной борьбе, пауэрлифтингу и лыжным гонкам обучает детей плаванию.

Точки притяжения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК

Благодаря учету мнения жителей реализуемые проекты становятся точками притяжения людей всех возрастов. Это относится и к реконструированной лыжной базе «Березка», которая превратилась в круглогодичный спортивный лыжный центр всего Коркинского района и близлежащих муниципалитетов. Здесь появились новая учебная лыжероллерная трасса и новый теплый корпус с раздевалками, душевыми и комнатами для спортинвентаря, были установлены детские и спортивные площадки, уличные тренажеры, обустроены полоса препятствий и искусственный пруд в форме сердца для пляжного отдыха местных жителей.

Для экстремалов в Челябинске и Екатеринбурге построили новые скейт-парки RCC EXTREME. Они оборудованы современными конструкциями для начинающих и продвинутых спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах. В парках есть зоны для тренировок новичков и профессионалов. В частности, снаряды в прыжковой зоне подходят для трюков в воздухе, в street-зоне с элементами скольжения есть продуманные линии движения. Эти площадки являются одними из самых крупных и современных на Урале, а свободный доступ сделал скейт-парки привлекательным местом для активного отдыха и развития спортивных талантов жителей.

«С начала работы РМК реализовала в регионах присутствия комплекс социальных проектов. Каждый из них уникален, как неповторимы человеческие судьбы и жизненные ситуации. Это принципиальный подход и добрая воля руководства компании — помогать в решении социальных проблем и способствовать развитию территорий, улучшать качество жизни людей. В рамках социальной политики РМК финансирует строительство и ремонт объектов инфраструктуры — детских садов, школ, спортивных комплексов, культурных и медицинских учреждений, спонсирует детские кружки и секции, помогает проводить важные общественные мероприятия», — рассказала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Подготовила Анастасия Реутова